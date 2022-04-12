لبنان.. أزمة خبز على الأبواب وأفران توقفت عن العمل

دوت الخليج : أعلن اتحاد نقابات المخابز والأفران في لبنان، الأربعاء، عن توقف عدد من الأفران عن إنتاج الخبز، محملا مصرف لبنان المركزي جزءا من المسؤولية.

وحذر الاتحاد في بيان من أن "الأفران الأخرى التي تعمل ما زال لديها كمية قليلة من الطحين لا تكفي لأكثر من يوم واحد"، وفق الوكالة الوطنية للإعلام (رسمية).

وقال الاتحاد إنه "للأسبوع الثاني على التوالي تشهد الأفران والمخابز في كل المناطق اللبنانية نقصا في تسليمات الطحين من المطاحن لأسباب عديدة، الأمر الذي أدى إلى توقف عدد من الأفران عن إنتاج الخبز".

وأشار البيان إلى "أننا اليوم على أبواب أزمة خبز ناتجة عن توقف العديد من المطاحن عن العمل، بسبب عدم تسديد مصرف لبنان ثمن القمح، وعدم صدور نتائج الفحوص المخبرية.. أمام هذا الواقع نسأل المعنيين: كيف سيتمكن أصحاب الأفران والمخابز من تأمين الطحين لإنتاج الخبز؟".

واتهم الاتحاد مصرف لبنان المركزي بـ"تأخير تسديد ثمن بواخر القمح المستورد لأسباب مجهولة"، وقال: "نأمل ألا تكون تصفية حسابات سياسية على حساب المطاحن والأفران والشعب اللبناني برمته".

وناشد الاتحاد رؤساء الجمهورية ومجلس النواب ومجلس الوزراء والوزراء كافة "العمل على إرساء الاستقرار في لقمة عيش الفقير والطلب من الجهات المعنية في مصرف لبنان وباقي الإدارات تسهيل عملية استيراد القمح".

وطالب وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام "المعني مباشرة بهذا الموضوع، بمصارحة الناس عن الواقع التمويني، ولا سيما في مادة القمح لعدم تحميل الأفران والمخابز أي مسؤولية في حال توقفها عن العمل".

ومنذ عامين، يعاني اللبنانيون أزمة اقتصادية غير مسبوقة أدت إلى انهيار قياسي في قيمة العملة المحلية مقابل الدولار، فضلا عن شح في الوقود والأدوية، وانهيار قدرتهم الشرائية.

عربي21