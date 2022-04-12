“دي المواصفات” متطلبات تشغيل لعبة ببجي نيوستيت الإصدار الجديد 2022 pubg newstate game

بسبب النجاح المبهر التي تحققه لعبة ببجي نيوستيت، والذي يعد امتداد لنجاح الجيل الأول من السلسلة قد كثرت عمليات البحث عن متطلبات تشغيل لعبة بيجي نيوستيت، وذلك لأن اللعبة من الألعاب الحديثة للغاية، والتي تحمل في شكلها العديد من التطورات المثيرة، وإن كنت ترغب في معرفة المزيد حول هذا الموضوع تابع ذلك المقال.

متطلبات تشغيل لعبة ببجي نيوستيت

لعبة ببجي نيوستيت هي الجيل الثاني من لعبة ببجي موبايل، وقد أطلق الكثيرين عن لعبة ببجي نيوستيت لقب ببجي موبايل الجزء الثاني، وهذا بسبب أنها تتفق مع الجزء الأول في العديد من الصفات، ولكن ما تحمله ببجي نيوستيت من تطورات جعل الجميع يتساءلون عن متطلبات تشغيل لعبة ببجي نيوستيت، وهذا لأن اللعبة تحمل تطورًا ملحوظًا في الجرافيك، والمؤثرات الصوتية التي تكون عالية الوضوح، وجودة الصورة التي قد تصل معك إلى 4K، وهذا مع الكثير من الأشياء الأخرى، ولقد أصبحت لعبة ببجي نيوستيت في الأيام القليلة من طرحها واحدة من أشهر الألعاب الموجودة حاليًا في الساحة، والتي تحمل في طياتها كل ما هو مميز.

منذ أن تم اصدار اللعبة وقد تساءل الجميع عن كيفية لعب تلك اللعبة، والصراحة أن اللعبة تتشابه كثيرًا مع لعبة ببجي موبايل في طريقة اللعب، ولقد كانت اللعبة مصدر من مصادر التسويق لجميع عشاق لعبة ببجي موبايل، وذلك لأن نظام الباتل الرويال الخاص باللعبة هو نفس نظام الباتل الرويال الخاص بلعبة ببجي موبايل، وذلك حيث يجتمع 100 لاعب على طائرة واحدة، ويختارون المكان الذين يريدون أن يهبطوا فيه، ولكن في حدود الجزيرة المهجورة التي يعيشون عليها، وذلك حتى يتبقي من 100 لاعب واحد فقط، ويكون هو الناجي الوحيد من سلسلة التنافس داخل الباتل، ولقد كانت اللعبة مصدر من مصادر المتعة في الأيام الماضية.

مواصفات الأجهزة التي تشغل ببجي نيوستيت

أن لتشغيل لعبة ببجي نيو ستيت بعض الإمكانيات المميزة والتي تساعد على الاستمتاع بتلك اللعبة الرائعة، وتتمثل متطلبات تشغيل لعبة ببجي نيوستيت الجديدة في النقاط التالية: