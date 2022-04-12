نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أفضل موقع مضمون لشحن شدات ببجي موبايل 2022 pubg mobile احصل على 5000 شدة وشدة في المقال التالي
عمر شويل - جدة موقع مضمون لشحن شدات ببجي موبايل حيث يتم شحن الشدات المختلفة باللعبة الإلكترونية الشهيرة ببجي التي تعد من أكثر الألعاب استخداما لأنها تحتوي على عنصر التشويق والإثارة لكن اللاعب يحتاج إلى شحن الشدات الخاصة بها لذلك يلجأ إلى بعض المواقع لشحن الشدات، ومن الجدير بالذكر أنه يوجد بعض المواقع الكاذبة التي تخدع اللاعب، لذلك يجب التأكد من صدق الموقع الذي يختاره اللاعب لشحن الشدات.
موقع مضمون لشحن شدات ببجي موبايل
يعد موقع ببجي الرسمي من أكثر المواقع مصداقية والتي يتم الشحن من خلاله بشكل فوري، وذلك عن طريق البحث عن الموقع من خلال شبكة الإنترنت ثم تتضح الصفحة الرئيسية للموقع.
ثم يتم إدخال معلومات اللاعب المطلوبة بشكل صحيح وتن هذا الموقع يتميز بالمصداقية وحفظ معلومات اللاعبين، ولابد من اختيار طريقة اللعب التي يقوم بها اللاعب وطريقة الدفع لشحن الشدات ثم يتم إدخال الشدات في الجهاز المتعلق باللاعب حتي يتمكن من استكمال اللعب مرة ثانية.
أسعار شحن ببجي موبايل
يتم تحديد الأسعار الخاصة بشحن شدات ببجي داخل المملكة العربية السعودية من خلال الجدول الآتي:
|كمية الشدات
|السعر
|60+3 شدة
|3.69 ريال سعودي
|300+40 شدة
|17.99 ريال سعودي
|600+90 شدة
|36.99 ريال سعودي
|1.500+375 شدة
|89.99 ريال سعودي
|3.000+1.000 شدة
|184.99 ريال سعودي
|6.000+2.400 شدة
|369.99 ريال سعودي
شحن شدات ببجي موبايل من خلال موقع ببجي الرسمي
من الجدير بالذكر أنه يوجد العديد من المواقع الصادقة لشحن شدات ببجي منها موقع ببجي الرسمي الذي يتم الشحن من خلال تقنية iD مع تقديم العديد من التخفيضات على أسعار الشحن ومن أهمها عرض Royale pass,Elite plus ويتاح أيضا الشحن من خلال رصيد الهاتف الجوال.
يتاح هذا الموقع في العديد من البلدان العربية منها المملكة العربية السعودية ودولة مصر والعراق ودولة الجزائر وليبيا، ويتاح أيضا الحصول على 6000 شدة بعد الشحن كنوع من الامتيازات الخاصة باللعب، لكن هناك بعض الخطوات اللازم اتباعها للقيام بعملية الشحن من خلال هذا الموقع وهي كالآتي:
- الدخول إلى موقع ببجي الرسمي من خلال شبكة الانترنت ثم اختيار الدولة الخاصة باللاعب سمعت النقر على كلمة انطلق.
- ثم النقر على نوع العملة uc ثم ادخال iD الخاص باللاعب ثم اختيار طريقة الدفع من خلال البطاقة الائتمانية أو من خلال one card أو من خلال pay By mobile ثم يتم النقر على كلمة الدفع الآن وتنفيذ الأوامر التي يطلبها الموقع.
- ثم يتم إدخال الشدات الجديدة الى الجهاز الخاص باللاعب ليتم استكمال اللعبة من جديد.
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