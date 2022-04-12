نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد توقيت صلاة عيد الفطر في اليمن 2022 حسب الساعة جميع المدن متى أول أيام عيد الفطر في اليمن 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد صلاة عيد الفطر 2022 في اليمن 1443 ، هو ما يرغب الكثير من المواطنين والمقيمين في اليمن الشقيق معرفته الآن ومع اقتراب انتصاف شهر رمضان المبارك والدخول في النصف الأخير من أيام الشهر المبارك ، لذلك يريد الجميع الآن الإطلاع ومعرفة موعد صلاة عيد الفطر في اليمن 2022 بجميع المدن ، ونسلط الضوء من خلال هذه الصفحة على رصد كافة التفاصيل عن موعد صلاة عيد الفطر في صنعاء, عدن, البيضاء, الضائع, زبيد, الشحر, ريدة ، وذلك وفقاً لما تم تناقله بخصوص وقت صلاة العيد 2022 في اليمن بجميع المدن حسب ما ورد من المصادر الإلكترونية الموثوقة.

موعد صلاة عيد الفطر 2022 في اليمن

موعد صلاة عيد الفطر 2022 في اليمن جميع المدن ، هو محل اهتمام الجميع في اليمن الشقيق الآن سواء مواطنين أو مقيمين في البلاد ، وتزامناً مع اقتراب انتهاء أيام شهر رمضان المبارك فالجميع من الآن يعمل على التجهيز لهذه المناسبة السعيدة لتكون أولى التجهيزات هي معرفة توقيت الساعة كم صلاة عيد الفطر في اليمن العام الحالي.

ومن المعروف والمعلوم لدى الجميع أن وقت صلاة عيد الفطر المبارك هي من الأمور التي تمثل أهمية كبيرة لدى جميع المسلمين في كافة الدول العربية والإسلامية، وتزداد عمليات البحث من قبل الكثير عبر محرك البحث الشهير جوجل عن متى موعد عيد الفطر في اليمن 2022 ، موعد أول أيام عيد الفطر في اليمن ، ولعل الأبرز والأهم وقت صلاة العيد في اليمن 2022 حسب توقيت الساعة.

موعد عيد الفطر في اليمن 2022

متى موعد عيد الفطر في اليمن 2022 ، نود أن ننوه على حضراتكم متابعينا الكرام أنه من المقرر أن يتم استطلاع هلال شوال 2022 يوم الأحد الموافق التاسع والعشرين من شهر رمضان 1443 هجرياً وما يقابله اليوم الأول 1 من شهر مايو المقبل ، ليتم الإعلان رسمياً وفلكياً عن موعد أول أيام عيد الفطر 2022 في اليمن والذي من المتوقع أن يكون إما يوم 2 أو 3 مايو 2022.

وفيما يخص توقيت صلاة عيد الفطر في اليمن 2022 ، فمن المعلوم أن اختلاف توقيت الساعة من مدينة لأخرى يكون حسب موعد شروق الشمس في الدول العربية في المدن والمحافظات داخلها ، لذلك من الطبيعي جداً أن تجدون فرق توقيت بسيط في موعد صلاة عيد الفطر في اليمن بجميع المدن والذي سنتعرف عليه الآن خلال السطور القادمة.

موعد توقيت صلاة عيد الفطر في صنعاء 2022

وفقاً لما تم الإعلان والكشف عنه من قبل بعض المصادر الإلكترونية الموثوقة والمطلعة سيكون وقت صلاة العيد في صنعاء 2022 في تمام الساعة 5:59 صباحًا.

موعد توقيت صلاة عيد الفطر في عدن 2022

ووفقاً على الحسابات والتقديرات الفلكية نقلاً عن وزارة الأوقاف في اليمن سيكون موعد توقيت صلاة عيد الفطر في عدن 2022 في تمام الساعة 5:59 صباحًا.

موعد صلاة عيد الفطر 2022 في اليمن باقي المدن

الآن نستعرض عليكم موعد توقيت صلاة عيد الفطر في اليمن 2022 باقي المدن اليمنية وفقاً للتقديرات والحسابات نقلاً عن وزارة الأوقاف اليمنية وما جاء من إعلان وبيان عن كشف وقت صلاة العيد في اليمن 2022 ، والتي جاءت كالتالي: