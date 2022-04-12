البيت الأبيض: نواجه معدلات تضخم غير عادية بسبب بوتين

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لموقع "سكاى نيوز عربية"، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكى خلال مؤتمر صحفى: "نتوقع أن يكون تضخم مؤشر أسعار الاستهلاك فى مارس مرتفعًا بشكل غير عادى بسبب غلاء الأسعار الذى تسبب فيه الرئيس الروسى فلاديمير بوتين".

وأضافت أن البيت الأبيض يتوقع أيضًا، اختلافًا كبيرًا، بين معدل التضخم العام والأساسى الذى يستثنى أسعار الطاقة والنفط التى ارتفعت منذ بدء العملية العسكرية لـ روسيا فى أوكرانيا.

ويعتزم الرئيس الأمريكى جو بايدن التحدث فى هذا الصدد اليوم الثلاثاء خلال زيارة يجريها إلى ولاية آيوا ستركز خصوصًا على هذه المسألة.

يذكر أن الولايات المتحدة كانت تعانى معدل تضخم مرتفعًا من قبل العملية العسكرية الروسية فى أوكرانيا، ولكنه زاد تفاقما مع بدء الحرب فى فبراير الماضى.