عاجل:- موعد صرف معونة رمضان المكرمة الملكية 1443 في الأسبوع الثاني من رمضان لكافة المستحقين هذا ما نقدمه لكم، حيث كل عام ينتظر المواطنين معونة رمضان المكرمة الملكية، وتشهد هذه السنة 1443ه‍ سخاء ورخاء على أرجاء المملكة العربية السعودية وغير مسبوق في العنصر المالي المقدم وأيضا في أعداد المستفيدين من جميع أنحاء المملكة، وستكون الاستفادة من هذه المكرمة لمستحقي الضمان الاجتماعي المطور والقديم بعد استيفاء الشروط، وكما اعتدنا كل سنة يجب اصدار أمر ملكي بخصوص مستفيدي الضمان الاجتماعي بالمملكة ويتم صرف معونة رمضان الملكية كل عام في ضهر رمضان المبارك في مواعيد محدده، ففي كل عام يصدر الأمر الملكي بمعونة الدعم الرمضانية لمستحقي الضمان الاجتماعي سواء كان القديم او المطور، مع العلم أنه يجب أن يكونوا من الذين ينطبق عليهم شروط وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لاستحقاق الدعم.

موعد صرف معونة رمضان المكرمة الملكية

كل عام من المتوقع إيداع مبالغ المكرمة الملكية قبل بداية الشهر الكريم أو في أولى أيامه، وبحد أقصى يتم صرفها ونزولها خلال العشر الأوائل من شهر رمضان، حيث تم صرفها من قبل بأمر من الملك سلمان بن عبدالعزيز في يوم 8 من شهر رمضان الماضي 1442ه‍، وغالبا ما ستكون المكرمة الملكية موجودة لكل المواطنين بنهاية هذا الأسبوع من شهر رمضان الجاري 1443ه‍.

حتى الآن لا يوجد أي بيان رسمي يوضح أنه تم صرف معونة رمضان المكرمة الملكية، ومن المقرر خلال هذا الأسبوع إعلان الملك سلمان بن عبد العزيز عن ذلك من خلال أمر ملكي، وعندها يتم إيداع رواتب ومبالغ التبرعات الملكية لجميع المستفيدين دون استثناء.

خطوات تحديث البيانات للحصول على المعونة رمضان المكرمة الملكية

أحيانا يمكن أن يحدث توقف أو تعطيل صرف المبلغ المالي لأحد المواطنين وذلك لأسباب عدة، ومن أهمها أن العميل لم يقوم بتحديث بيانته بالشكل الصحيح، لذلك يجب عليه تحديثها بشكل دوري لكي يحصل على تلك الإعانات المالية وعلى وجه الخصوص خلال شهر رمضان المبارك والطريقة هي: