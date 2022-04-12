كيف تعرف أنك مؤهل في الضمان الاجتماعي المطور من موقع sbis.hrsd؟ شروط الحصول على معاش الضمان

كيف تعرف أنك مؤهل في الضمان الاجتماعي المطور سؤال تزايد البحث عنه خلال الفترة الأخيرة، بعد فرض مجموعة من الشروط على كل من يقوم بتسجيل داخل هذا النظام حيث يكون الأشخاص مستحقين للضمان، وبالتالي يتمكن من صرف معاش هذا الضمان المطور، سنوضح خلال هذا المقال الشروط الواجب توافرها لاستحقاق هذا الضمان بالإضافة إلى كيفيه الاستعلام عن ذلك، تابعونا.

كيف تعرف أنك مؤهل في الضمان الاجتماعي المطور ؟

بمجرد ظهور نتائج الأهلية يقوم النظام بإرسال رسائل نصية إلى كافة المستحقين، ومع ذلك يجب على كل من قام بالتسجيل اتباع عدة خطوات نوضحها من خلال الآتي:

بداية يجب الولوج إلى الموقع الرسمي لوزارة الموارد البشرية، ويتم ذلك من خلال النقر على رابط موقع بوابة الدعم والإعانات الاجتماعية.



ثم يتم الانتقال إلى صفحة الضمان الاجتماعي المطور.

تظهر صفحة جديدة خاصة بتبويب المعلقات.

إذا ظهر الشخص المتقدم مبلغ مالي داخل المعلقات، فهذا يعني أنه من المستحقين لصرف الضمان.

يجب الانتظار أيام قليلة حتى يتم إيداع راتب الضمان داخل الحساب الشخصي للمستفيد.

يجب التنويه على أن مسألة تعليق الدفعات ما هو إلا مجرد إجراء استثنائي، حتى يتم التأكد من كافة البيانات الخاصة بحساب المستفيد البنكي، والذي سيتم تحويل راتب الضمان عليه.

أسباب تأخير راتب الضمان الاجتماعي

قدمت بعض الشكاوى التي تشير إلى تأذي المستفيدين من عدم نزول راتب الضمان الاجتماعي هذا الشهر، حيث أشارت بعض المصادر أنه تم التفاعل مع تلك الشكاوي بالإضافة إلى الرد على كافة الإستفسارات والتساؤلات التي يطرحها المستحقين، مؤكدة على أن السبب في التأخير بسبب مصداقية الحكومة، للتأكد من البيانات المقدمة والتي سجلت على النظام لتحديد المستحقين عن غيرهم.

شروط الضمان المطور

توجد مجموعة من الشروط يلزم توافرها في المستحقين للضمان الاجتماعي المطور، والتي نلخصها فيما يلي: