عسكريون أمريكيون: محادثات مع أوكرانيا لإمدادها بمساعدات جديدة

جدة - نرمين السيد - قال مسؤولون فى وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" إن الولايات المتحدة وأوكرانيا تجريان محادثات مكثفة بشأن إيصال شحنة جديدة من المساعدات الأمنية لـ كييف فى ظل الحرب مع روسيا.





ونقلت قناة "سى إن إن" الإخبارية الأمريكية، أمس الاثنين، عن هؤلاء المسؤولين قولهم إن المساعدات من المقرر أن تصل إلى شرقى وجنوبى أوكرانيا لمواجهة روسيا.

وأضافت القناة أن حزمة المساعدات قد تتمحور حول توفير المزيد من الطائرات بدون طيار وأسلحة مضادة للدبابات قدمتها الولايات المتحدة سابقًا إلى أوكرانيا.

وأشارت "سى إن إن" إلى أن الولايات المتحدة تتحدث أيضاً مع الشركاء والحلفاء فى أوروبا لمعرفة ما هى أنظمة الدفاع الجوى والدبابات والدروع والمدفعية بعيدة المدى التى قد تكون قادرة على تزويد أوكرانيا بها.