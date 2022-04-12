انفجار هائل يهز منطقة فى لبنان (تفاصيل)

جدة - نرمين السيد - وأشارت إلى أن الانفجار أسفر عن سقوط عدد من المصابين، وسط أنباء عن وجود قتيل على الأقلز
ولفتت الصحيفة اللبنانية إلى أن الانفجار وقع فى مركز تابع لكشافة الرسالة الإسلامية "المحسوبة على حركة أمل" المحاذى لمبنى بلدية بنعفول.
وكشفت النهار اللبنانية عن انتشار حالة من الذعر فى أرجاء المنطقة، فيما قامت سيارات الإسعاف بنقل المصابين إلى مستشفى الراعى فى مدينة صيدا، كما وجهت كشافة الرسالة الإسلامية فى الجنوب نداء للمواطنين للتبرع بالدم.
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