الجزائر تواصل هزيمة كورونا لـ اليوم التاسع عشر (أرقام)

وقالت وزارة الصحة الجزائرية فى بيان لها حول الوضع الوبائى، إن حصيلة الإصابات الكلية بـ كورونا فى البلاد وصلت إلى 265 ألفا و727 حالة، فيما استقر إجمالى الوفيات عند 6 آلاف و874 حالة.
وأضافت الوزارة أن 178 ألفا و323 شخصا تعافوا من الفيروس التاجى حتى الآن، كما يتواجد أربعة مرضى فى الوقت الحالى بأقسام العناية المركزة.
كورونا فى الجزائر
وأوضحت أن 45 ولاية، من أصل 58، لم تسجل بها أى حالة إصابة، فيما سجلت ثلاث ولايات ما بين حالة واحدة إلى تسع حالات.
وأوصت الصحة الجزائرية مواطنيها بضرورة الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية، والامتثال لقواعد الحجر الصحى.
وكانت السلطات الجزائرية قد أصدرت قرارا بتمديد رفع الحجر الصحى المفروض بسبب الكورونا عبر كامل الأراضى الجزائرية مع التقيد بباقى الإجراءات الاحترازية، فضلا عن تخفيف التدابير المفروضة على القادمين إلى الأراضى الجزائرية.
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