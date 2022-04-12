سلفتك فورية من منصة سلفة الالكترونية في رمضان 5000 ريال سعودي بدون تحويل راتبك

عايز دعم مالي بدن أن تقوم بتحويل راتبك . وايضا يكون سريع بدون أي صعوبة وتعقيدات . كل ما عليك فعله هو الدخول مباشرة على منصة سلفة الالكترونية . والتي يمكنك من خلال تلك المنصة الحصول على دعم مالي قدره 5000 ريال سعودي . وذلك في خلال 15 دقيقة فقط . وبدون أي صعوبات أو الحاجة الي الذهاب الي مكان أو بنوك . كل ماعليك فعله هو الدخول على الموقع الالكتروني وسجل وانتظر واحصل بعدها على دعمك المالي الذي تريده . وعلشان نتعرف عن قرب عن ماهية منصة سلفة الالكترونية . هي شركة تقنية مالية مرخصة من مؤسسة النقد العربي السعودي . والتي تم انشائها واطلاقها لكي تقوم بمساعدة كافة المواطنين داخل المملكة العربية السعودية . وهذه المنصة تم إطلاقها منذ احداث تفشي فيروس كورونا الذي قام بسببه ضرر بالغ أصاب اقتصاد العالم أجمع بشكل عام . وأثر بالسلب بشكل خاص عن المملكة العربية السعودية مما أثر سلبا على المواطنين . والذي لم تقف مغلولة الأيدي هنا الحكومة السعودية . فأنه ومن خلال ادارة الحكومة السعودية الحكيمة قامت بالعمل جاهدة على التفكير بشكل سريع على مساعدة ابنائها المواطنين . والذين تضرروا بغلاء المعيشة من خلال التزامهم منازلهم . ومساعدتهم بالحفاظ على هويتهم السعودية والتي اعتادوا منها على حياة الترف . وذلك من خلال حكمة من يدير شئون البلاد متعه الله بالصحة والعافية . أما عن موضوعنا الذي نتناوله اليوم ؛ وهو كيفية الحصول على سلفة مالية من منصة سلفة . والتي يمكنك من خلالها القيام بسداد ديونك . وكذلك إن كنت تعمل على انشاء مشروع صغير يمكنك أيضا الحصول على تمويلك من منصة سلفة . وان كنت تنوي الذهاب إلى مشروع زواج والحالة المادية ليست على مايرام . فلا تقلق فإن سلفتك اعتبرها مستجابة من منصة سلفة الالكترونية . وما أن زادت محركات البحث عن كيفية التسجيل والحصول على التمويل من منصة سلفة الالكترونية . فقد قررنا من خلال مقالتنا تلك عبر موقعنا موقع ثقفني الحديث عنها . توضيح كيفية التسجيل وكذلك أيضا معرفة أهم الشروط التي يجب توافرها لكي يتم التسجيل بشكل صحيح .

أهم الشروط من منصة سلفة و التي يجب توافرها لكي يتم التسجيل بشكل صحيح

اولا / اشترطت منصة سلفة الالكترونية على كل المتقدمين أن يكونوا من حاملي الجنسية السعودية فقط . لأن تلك السلفة لا تمنح الا للمواطنين السعوديين وأن يكونوا أيضا مقيمين على أراضي المملكة العربية السعودية . ثانيا / واما عن عمر المتقدمين فقد اشترطت أيضا منصة سلفة الالكترونية على كافة المتقدمين توافر الأهلية بهم . بمعنى آخر أن يتراوح عمر المتقدمين ما بين عمر 16 عاما وحتى 60 عاما . ثالثا / أن يكونوا المتقدمين على تلك السلفة قد شغلوا عملا في احدى القطاعات السعودية العامة والخاصة .

أما عن طرق التسجيل على منصة سلفة وخطواتها