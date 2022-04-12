خصومات تصل إلى 50% على الشاشات والجوالات بداخل اكسترا بالسعودية

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إذا كنت تبحث عن أفضل المنتجات من الجوالات والشاشات الذكية وبأفضل الأسعار فأنت تحتاج إلى شركة إكسترا من أقوي شركات البيع المباشر والبيع أون لاين في المملكة العربية السعودية ويقدم أحدث الماركات في عالم الجوالات والشاشات الأندرويد. عروض شركة إكسترا على الشاشات الذكية: سوني تلفزيون بحجم 65 بوصة فائق الوضوح والدقة إل إيه دي متوفر بأربع مخارج إتش دي إم أي ومخرجين يو إس بي بسعر 4999 ريال سعودي بدلا من 12599 ريال سعودي.

إل جي تلفزيون بحجم 48 بوصة فائق الوضوح والدقة ذكي OLED مزود بأربع مخارج إتش دي إم أي وبثلاث مخارج يو إس بي بسعر 3999 ريال سعودي بدلا من 12599 ريال سعودي.

تي سي إل تلفزيون بحجم 55 بوصة فائق الوضوح والدقة ذكي مزود بأربع مخارج إتش دي إم أي ومخرجين يو إس بي بسعر 2999 ريال سعودي بدلا من 3799 ريال سعودي. سامسونج تلفزيون بحجم 58 بوصة فائق الوضوح والدقة ذكي مزود بثلاث مخارج إتش دي إم أي ومخرج واحد يو إس بي بسعر 2899 ريال سعودي بدلا من 4199 ريال سعودي.

كلاس برو تلفزيون بحجم 42 بوصة عالي الوضوح والدقة مزود بثلاث مخارج إتش دي إم أي ومخرجين يو إس بي متوفر بسعر 899 ريال سعودي بدلا من 1399 ريال سعودي. عروض شركة إكسترا على الهواتف النقالة الذكية: سامسونج جالكسي إس 21 إف إي 5 جي بسعة تخزين 256 جيجا بايت وبذاكرة داخلية 8 جيجا بايت رام وبحجم شاشة 6.4 بوصة متاح باللون الأبيض ومتوفر بسعر 2599 ريال سعودي بدلا من 2999 ريال سعودي.

نوكيا جي 50 بسعة تخزين 128 جيجا بايت 5 جي وبذاكرة داخلية 6 جيجا بايت رام ومتاح بحجم شاشة 6.82 بوصة متوفر باللون الأزرق بسعر 889 ريال سعودي بدلا من 1047 ريال سعودي.

أوبو إيه 53 بسعة تخزين 64 جيجا بايت 4 جي وبذاكرة داخلية 4 جيجا بايت رام ومتاح بحجم شاشة 6.5 بوصة بسعر 669 ريال سعودي بدلا من 699 ريال سعودي.

شاومي 11 لايت إن إي 5 جي بسعة تخزين 128 جيجا بايت وبذاكرة داخلية 8 جيجا بايت رام ومتوفر بحجم شاشة 6.55 بوصة متوفر باللون الأسود بسعر 1399 ريال سعودي بدلا من 1499 ريال سعودي.

سامسونج جالكسي إس 21 بلس 5 جي بسعة تخزين 128 جيجا بايت وبذاكرة داخلية 8 جيجا بايت رام متوفر بحجم شاشة 6.7 بوصة متاح باللون الفضي بسعر 2899 ريال سعودي بدلا من 3999 ريال سعودي.

سامسونج جالكسي إيه 52 إس 5 جي بسعة تخزين 128 جيجا بايت وبذاكرة داخلية 8 جيجا بايت رام متوفر بحجم شاشة 6.5 بوصة ومتاح باللون الأبيض بسعر 1449 ريال سعودي بدلا من 1649 ريال سعودي. خصومات اكسترا على الغسالات: غسالة تعبئة أمامية إنتاج شركة كاندي، غسيل 9 كيلو/تجفيف 6 كيلو، إنفيرتر، فحمي، متوفر عليها خصم لفترة محدودة يصل إلى 30.89%، بالاضافة إلى هدية بقيمة 250 ريال سعودي، سعره قبل الخصم 3399 ريال سعودي وبعد الخصم أصبح 2349 ريال سعودي.

أما عن غسالة للتعبئة العلوية المقدمة من شركة إل جي، سعة 14 كيلو بخار، متواجد بها واي فاي، الخصم عليها يصل إلى 38.32% سعرها بعد الخصم 3299،ريال سعودي بدلا من 5349 ريال سعودي، بالاضافة إلى هدية بقيمة 250 ريال سعودي.

توشيبا تقدم غسالة تعبئة علوية غسيل 15 كيلو بخاصية إنفيرتر متاحة باللون الأبيض والأسود، تقدم اكستر عليها خصم يصل إلى 30.77% وهدية مجانية بقيمة 250 ريال سعودي، سعرها الأن بعد الخصم 2699 ريال سعودي. عمر شويل - جدة خصومات تصل إلى 50% على الشاشات والجوالات بداخل اكسترا بالسعودية - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر خصومات تصل إلى 50% على الشاشات والجوالات بداخل اكسترا بالسعودية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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