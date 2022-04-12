نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحدث خصومات أسواق العثيم بالسعودية على جميع السلع والمنتجات الضرورية في المقال التالي

أسواق العثيم من أفضل الأسواق في المملكة العربية السعودية والتي تلبي إحتياجات الأسرة السعودية في مختلف القطاعات بأسعار مخفضة وفي متناول الجميع. عروض أسواق عبد الله العثيم على الهواتف الذكية: متوفر جوال تكنو كي جي5 بسعة تخزين 32 جيجا بايت وبذاكرة داخلية 2 جيجا بايت رام 4 جي بسعر 399 ريال سعودي.

متاح جوال لافا واي 40 بسعة تخزين 32 جيجا بايت وبذاكرة داخلية 1 جيجا بايت رام 4 جي بسعر 210 ريال سعودي.

متواجد جوال سامسونج أي 03 كور بسعة تخزين 32 جيجا بايت وبذاكرة داخلية 2 جيجا بايت رام 4 جي بسعر 375 ريال سعودي.

متوفر تابلت أكسيد بسعة تخزينية 32 جيجا بايت وبذاكرة داخلية 2 جيجا بايت رام 4 جي بسعر 319 ريال سعودي. عروض أسواق عبد الله العثيم على الشاشات: شاشة إمبيكس سمارت بحجم 50 بوصة 4K بسعر 1269 ريال سعودي.

شاشة سوبر جنرال إل أي دي سمارت بحجم 50 بوصة 4K بسعر 1199 ريال سعودي.

شاشة إمبيكس إل أي دي بحجم 32 بوصة بسعر 419 ريال سعودي.

شاشة إمبيكس سمارت بحجم 40 بوصة بسعر 769 ريال سعودي. عروض أسواق العثيم على الأجهزة الكهربائية المنزلية: متاح قدر ضغط كهربائي من جي في سي بسعة 10 لتر متوفرة بسعر 299 ريال سعودي.

متوفر خبازة كهربائية من السبف بسعر 195 ريال سعودي.

متواجد صانعة قهوة من أى تي سي بسعر 95 ريال سعودي.

متوفر عصارة مقدمة من دوتس بسعة 1.2 لتر بسعر 110 ريال سعودي.

متاح خلاط يدوي مقدمة من شركة كليك أون بقوة 170 وات بسعر 65 ريال سعودي.

محضرة طعام فيلبس، لا غنى عنها بداخل المطبخ قوة 1000 وات، سعره قبل العرض كان 395 ريال سعودي والان بداخل العرض 179 ريال سعودي.

كما متواجد قدر ضغط كهربائي كولين، سعة 6 كيلو، بسعر 199 ريال سعودي حيث كان قبل العرض 285 ريال سعودي.

متوفر فرامة لحم كينوود، قوة 2100 وات، سعره الآن 299 ريال سعودي بدلا من 529 ريال سعودي.

تخفيض على عجان كولين، سعة 5 لتر، لتجهيز المعجنات بكل أنواعها وبكل سهولة، سعرها قبل العرض 439 ريال سعودي والان بداخل العرض 239 ريال سعودي.

فرن كهربائي مقدم من شركة كي أون، عالي الجودة ليساعدك على طهي الأطعمة بكل سهولة وفي بضع دقائق، سعره الأن بالعرض الأسبوعي 179 ريال سعودي حيث متوفر خصم يصل إلى 30%. عروض أسواق العثيم على الأدوات المنزلية: متوفر طقم قدور مقدم من سويت هوم غير لاصق مكون من عشر قطع بسعر 159 ريال سعودي.

متواجد مقلاة من هوم واي متوفرة بمقاس 30 سم بسعر 39 ريال سعودي.

متاح حافظة طعام من إكسبس سيراميك مكونة من 4 قطع بسعر 45 ريال سعودي.

متوفر طقم أدوات مطبخ مكونة من 13 قطعة بسعر 29.95 ريال سعودي.

متاح قدر ضغط باصرة بسعة 5 لتر بسعر 59 ريال سعودي. عروض أسواق العثيم على السلع الغذائية: متوفر لحم عجل بقري بدون عظم بوزن كيلو جرام بسعر 52.95 ريال سعودي.

متواجد تونة فيكنو بزيت دوار الشمس بوزن 160 جرام عدد ثلاث قطع بسعر 10.95 ريال سعودي بدلا من 13.50 ريال سعودي.

متوفر جبنة هالي أبيض دنماركي بوزن كيلو جرام بسعر 10.95 ريال سعودي.

متاح جبن الوادي قريش بوزن كيلو جرام بسعر 21.95 ريال سعودي. عمر شويل - جدة أحدث خصومات أسواق العثيم بالسعودية على جميع السلع والمنتجات الضرورية - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أحدث خصومات أسواق العثيم بالسعودية على جميع السلع والمنتجات الضرورية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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