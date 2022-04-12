نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر احصل على دعم مادي و تعليمي وعلاجي في شهر رمضان مقدم من مؤسسة الملك الأمير عبدالعزيز بن فهد في المقال التالي
قامت مؤسسة الملك الأمير عبدالعزيز بن فهد الخيرية بالاعلان عن قيامها بتقديم بصيص أمل ونظرة حب وموده من . وذلك من خلال تقديمها الكثير من المساعدات إلى كافة المواطنين داخل المملكة العربية السعودية . وحيث تعد مؤسسة الملك الأمير عبدالعزيز بن فهد الخيرية هي أحد أهم المؤسسات الخيرية داخل المملكة العربية السعودية . وذلك من خلال قيامها بتقديم يد العون عن طريق تقديم كافة الدعم المالي . وكذلك الدعم التعليمي وايضا الدعم العلاجي . ويأتي ذلك دعما منها إلى الأسر الفقيرة والأشد احتياجا . وفي الآونة الأخيرة قد زادت عمليات البحث من المواطنين داخل المملكة العربية السعودية على رقم مؤسسة الملك الأمير عبدالعزيز بن فهد الخيرية . وذلك لكي يتقدموا بطلبات للحصول على المساعدات منها . وخاصة ما تقدمه المؤسسة في شهر رمضان الكريم . كما أنه قد صرحت مؤسسة الملك الأمير عبدالعزيز بن فهد الخيرية أنه وبعد استيفاء كافة الشروط المطلوبة من المواطنين ؛ يمكنهم الحصول على جميع أنواع الدعم المقدم من خلالها . وهذا ما سوف نتحدث عنه اليوم من خلال مقالتنا عبر موقعنا موقع ثقفني . وهو كيفية الحصول على المساعدات من مؤسسة الملك الأمير عبدالعزيز بن فهد الخيرية . وكذلك نتعرف على الشروط المطلوبة.
تعرف على أهم الشروط المطلوبة من مؤسسة الملك الأمير عبدالعزيز بن فهد للحصول على المساعدات والدعم
فمن جانبها قامت مؤسسة الملك الأمير عبدالعزيز بن فهد الخيرية بالإعلان عن عدد من الشروط . وهي التي يجب توافرها في كافة المتقدمين . وذلك لكي يتمكنوا من الحصول على المساعدات والدعم من المؤسسة . وعن تلك الشروط فهي في النقاط التالية:
- اولا / وعن أهم الشروط التي يجب توافرها في كافة المتقدمين . والتي قد قامت مؤسسة الملك الأمير عبدالعزيز بن فهد بالتشديد عليها . هو انها اشترطت أن يكون كافة المتقدمين للحصول على هذه المساعدات . أن يكونوا حاملين الجنسية السعودية .
- ثانيا / كما انها قد اشترطت كذلك أن يكونوا المتقدمين على هذا الدعم أن يكونوا من المقيمين داخل حدود المملكة العربية السعودية . وإن ترك الإقامة داخل المملكة العربية السعودية . فقد اشترطت أيضا المؤسسة أن تكون تلك المدة 90 يوم على الاقل .
- ثالثا / يجب على كافة المتقدمين على تلك المساعدات احضار جميع الأوراق وكذلك المستندات والتي تقوم بإثبات حالة كل منهم والمتعلقة بأنهم بالفعل في حاجة إلى تلك المساعدات المالية.
- رابعا / كما اشترطت مؤسسة الملك الأمير عبدالعزيز بن فهد على المتقدمين لهذا الدعم ؛ أن يكونوا لم يسبق لهم الحصول على أي مساعدات من هذه المؤسسة . وذلك حتى يتمكن ويتثنى له الاستمتاع بهذه المنحة المميزة.
- خامسا / تقدم مؤسسة الملك الأمير عبدالعزيز بن فهد تلك المساعدات المتنوعة لجميع المطلقات وكذلك الأرامل . لأن تلك الفئة هي الأكثر استحقاقا للدعم المادي.
- سادسا / أما عن التقديم فإنه يتم التقديم علي هذه المنحة وذلك من خلال الموقع الإلكتروني.
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