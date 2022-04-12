نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ehsan.sa كيفية التسجيل في منصة احسان الخيرية والاستفادة منها في المقال التالي

عمر شويل - جدة منصة احسان الخيرية من أكثر المواقع التي يتم البحث عنها في الوقت الحالي خاصة بعد قيام الأمير محمد بن سلمان ولي عهد المملكه العربيه السعوديه بالتبرع بمبلغ 10 ملايين جنيه إلى المنصة بذلك ترتفع تبرعات منصة إحسان الى أكثر من مليار ريال من التبرعات، وكان قد سبق الأمير محمد بن سلمان عن تبرع الى المنصة الخيرية في شهر رمضان الماضي، وبذلك يزداد أعداد المستفيدين من هذه التبرعات، والتي تختص بتسديد ديون الغارمين والذين يتعرضوا للسجن، ويمكن للعديد من الأشخاص أن يستفيدوا من التبرعات التي تتواجد علي منصة احسان ولكن عن طريق تواصل الجمعيات الخيريرية مع منصة احسان، حتي لا يكون هناك حالات نصب واحتيال من بعض الأشخاص، وتهدف المنصة الخيرية الي مساعدة الاشخاص من عليهم أحكام قضائية نتيجة لعدم قيامهم بتسديد المستحقات المالية الخاصة بهم لافراد أو مؤسسات.

منصة إحسان الخيرية

منصة احسان هي منصة وطنية تم تخصيصها للعمل الخيري وقد انطلقت لأول مرة في عام 1442 وكان ذلك عن طريق الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي حيث كان إطلاقها قد جاء تحت إشراف خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان وولي عهده أصبح وكان الهدف من هذه المنصة هو مساعدة الكثير من الأشخاص في كل مناطق المملكة الذين يحتاجون الي تسديد ديونهم و لفك كرب الأشخاص الغارمين في السجون، وهناك اهتمام من الجهات الحكومية أو غير الحكومية بالتعاون مع منصة إحسان الخيرية، حتي تصل التبرعات الي كل الأشخاص المستحقة.

خطوات التسجيل في منصة إحسان

يمكن للأشخاص الراغبين في علي منصه احسان ان يقوم باتباع الخطوات التاليه التي سوف نذكرها لكم وهي كالتالي:

اولا يتم تسجيل الدخول الى الموقع الخاص بمنصة إحسان

بعد ذلك يختار الشخص الراغب في الاستفادة من خدمات منصة احسان كلمة تسجيل

ثم يقوم بإنشاء حساب جديد بعد ذلك سوف تطلب منه المنصة ان يتم ادخال البيانات الخاصه به

حيث يقوم كتابة الاسم الرباعي للشخص المسفيد والعنوان كاملاً ورقم الجوال وكافة البيانات المطلوبة عنه

بعد ذلك يجب أن يتأكد الشخص الذي يريد التقديم علي منصة احسان الخيرية من صحه البيانات قبل أن تنتهي عملية التسجيل

ثم يقوم بتسجيل رمز التحقق وبعد ذلك يقوم بالضغط على تسجيل حساب ويقوم تفعيل بحسابه من خلال البريد الإلكتروني ويتم ذلك قبل أن يدخل الي رابط المنصة ليستفيد من الخدمات التي تقدمها لكل الاشخاص المحتاجين ويتم التعامل مع الحالات من خلال الجمعيات الخيرية.

التسجيل في منصه احسان

وضعت منصة احسان عدة شروط حتى يتم قبول التسجيل فيها بين هذه الشروط

ان يكون الشخص المتقدم في نقطه احزان من جنسيه سعوديه عن عن الاب والام يتم التقدم من خلال البريد الالكتروني الخاص به او يقوم بالتواصل مع اي جمعيه من الجمعيات الخيريه التي سوف توصله الى منصة احسان ان يكون هذا الشخص مقيم داخل السعوديه لديه رقم جوال سعودي

كيف احصل على مساعدات مالية من منصة إحسان

تم طرح موضوع كيفية حصول المحتاجين على مساعدات مالية عبر منصة إحسان الخيرية، وقد أجابت المنصة على هذا السؤال، وقالت إنها لا تتعامل مباشرة مع الأشخاص محتاجين، بل ان منصة احسان تتعامل مع الجهات الخيرية المسؤولة عن هذه القضايا وتدعمها وبالتالي من يساعدها أحد المؤسسات الخيرية التي تتواجد بالمملكة، ويمكن الحصول على مساعدة مالية للتخفيف من ضائقة هم من خلال التواصل مع السلطة المسؤولة، مع منصة إحسان للتحقيق في قضيته وحقه في الحصول على مساعدة مالية، لكن آخر الأخبار حول التسجيل في المنصة لتلقي مساعدات مالية لسداد الديون.