طريقة شحن شدات ببجي UC PUBG بطريقة مضمونة للايفون والاندرويد

طريقة شحن شدات ببجي UC PUBG حيث أصبحت الآن واحدة من أهم الألعاب المثيرة للجدل في هذه الفترة ويحرص الكثير من الأشخاص علي لعبها ، كما أنها تجمع الملايين من كافة البلدان ، بالإضافة إلى أنها عنصرًا أساسيًا في الحياة اليومية للكثيرين الذين قاموا بتنزيل لعبة ببجي آخر تحديث، وشحن شدات ببجي يهتم به عدد كبير من المستخدمين الذين يحبون الألعاب الخاصة بالمعارك، وهذه اللعبة تقدم لهم المتعة والإثارة ، بالإضافة إلى حقيقة أن هذه اللعبة بدت أنها طغت على بقية الألعاب الأخرى ، فقد تمكنت من الحصول على شعبية كبيرة جدًا وشحن الشدات يتم بطرق كثيرة رسمية، لم يتبقى سوى أقل من أسبوع على انتهاء الموسم الثالث من حدث الرويال باس والذي يمكن للمستخدمين الحصول على موسم الجوائز وأيضا يكسب العديد من الهدايا وكذلك المكافآت، يستطيع اللاعب الحصول على عدد من شدات ببجي، التي تمكنه من شراء السلاح الذي سيستخدمه داخل اللعبة.

شحن شدات ببجي بطريقة مضمونة

كيفية شحن PUBG UC افتراضي: قم بتنزيل أحدث إصدار من UC Master، إنها أفضل طريقة للشحن السريع والفعال. بمجرد التنزيل ، قم بتثبيته وافتح التطبيق، يجب أن ينتهي بك الأمر بإعدادات اللعبة ومقدمة صغيرة. معرفة ما إذا كان يمكنك تحديد مجموعة في “الخيارات” انقر فوق الزر الموجود على يمين الشاشة لاختيار المجموعة الخاصة بك، ثم انقر فوق “موافق” للعودة إلى مقدمة UC Master ؛ تحقق من حزمة التحميل المتوفرة في “التسليم” ونقدم لك أهم الطرق لشحن شدات ببجي بأكثر الطرق الممكنة والأكثر أمانًا منها شحن شدات ببجي عبر موقع idle empire.

تحتاج أولاً إلى التأكد من أن جهازك متصل بالإنترنت.

إذن عليك التوجه مباشرة إلى موقع idle empire.

تفتح الصفحة الرئيسية لهذا الموقع ، ثم يتم عرض بعض الأسئلة ومقاطع الفيديو.

تحتاج إلى الإجابة على هذه الأسئلة وتنفيذ المهمة بمشاهدة الإعلانات ومقاطع الفيديو.

عند الانتهاء ستحصل على الكثير من النقاط التي تمكنك من الحصول على شدات بيجي التي تريدها داخل اللعبة.

خطوات شحن شدات ببجي PUBG MOBILE 2021 مجانًا

يمكنك الحصول على شحن شدات PUBG MOBILE 2021 باتباع الخطوات التالية:

يجب أن تذهب أولاً إلى موقع MidasBuy. يجب عليك إدخال جميع البيانات والمعلومات لكي يتم التسجيل في الموقع. يقوم المستخدم بتحديد الشدات التي يستخدمها ثم تحتاج إلى إدخال طريقة شحن الشدات

أسعار شدات ببجي في السعودية

في حالة ما تم شحن 60 شدة سوف تحصل على ثلاث شدات مجانية وذلك ستكون التكلفة 3.69 ريال سعودي.

في حالة ما تم شحن 300 شدة ، سوف تحصل على 40 شدة مجانًا وذلك بسعر 18 ريال سعودي .

في حالة ما تم شحن 600 شدة تحصل على 90 شدة مجانية مقابل 37 ريال سعودي.

في حالة ما اذا تم شحن 1500 شدة مجانا سوف تحصل علي 375 شدة مجانية وسيكون ذلك بتكلفة 90 ريال سعودي

أم اذا قام المستخدم بشحن 2400 شدة فانه في هذه الحالة سوف يحصل على بونص بحوالي 1000 شدة مجانية وسيتم تقديمها بسعر 185 ريالاً سعودياً.

هل حاولت تحميل اللعبة بشكل رسمي؟ أصيب معظم المستخدمين بالارتباك بسبب إحباطاتهم الخاصة، وقضى البعض الكثير من الوقت في تثبيته ولكن إذا كان لديك شيء تفعله ببساطة ، فهذه المقالة هي المناسبة لك حيث يمكنك بسهولة تحميل اللعبة والاستمتاع بلعبها عبر الإنترنت..