direct link التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور 1443 والاستعلام عبر منصة الدعم والحماية الاجتماعية

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عمر شويل - جدة رابط التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور 1443 عبر منصة الدعم والحماية الاجتماعية للضمان الاجتماعي المطور لا تزال محل بحث الألاف في المملكة العربية السعودية للحصول على معاش الضمان الاجتماعي والمكرمة الملكية في شهر رمضان وتحديث البيانات الخاصة بالمستفيدين والتابعين ومعرفة شروط الحصول على راتب الضمان للمرأة المتزوجة والمواطنين في المملكة وفقا لما أعلنته وزارة الموارد البشرية السعودية.

نظام الضمان الاجتماعي المطور

ونستعرض معكم خطوات التسجيل في نظام الضمان الاجتماعي المطور 1443 خطوة بخطوة وأبرز الشروط التي وضعتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لمستحقي الدعم للحصول على معاش الضمان الاجتماعي وطريقة التسجيل في منصة الدعم والحماية الاجتماعية، والفئات المستحقة لمعاش الضمان الاجتماعي الجديد 1443.

الفئات المستحقة لمعاش الضمان الاجتماعي الجديد 1443

تستهدف المملكة العربية السعودية ممثلة في وزارة الموارد البشرية تحقيق التكافل الاجتماعي والحماية الاجتماعية لمستحقي الدعم ووصول الدعم النقدي وخدمات التأهيل والتدريب للفئات المستحقة، موضحة أن الفئات المستحقة لمعاش الضمان الاجتماعي الجديد 1443 للمقيمين في المملكة العربية السعودية إقامة دائمة ما يلي:-

أرملة المواطن السعودي أو مطقته التي لديها أبناء سعوديين.

الأشخاص من ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة.

الأطفال الأيتام والسيدات الأرامل ذوات الأيتام على أن تكون بطاقة التنقل سارية المفعول.

أبناء الأرملة المطلقة السعودية من زوج غير سعودي بشرط إثبات زواج الأم بمستند رسمي ووجود إقامة سارية المفعول.

رابط التسجيل في منصة الضمان الاجتماعي المطور 1443

فعلت وزارة الموارد البشرية السعودية رابط منصة الدعم والحماية الاجتماعية للتسجيل في معاش الضمان الاجتماعي المطور 1443 للفئات المستهدفة والمستحقة للدعم الحكومي.

ويمكن تسجيل طلب الحصول على معاش الضمان الاجتماعي المطور من خلال اتباع الخطوات التالية:-

تسجيل الدخول غلى رابط منصة الدعم والحماية الاجتماعية.

الضغط علي أيقونة تسجيل الدخول.

إدخال البيانات الخاصة بالمتقدم ومنها (التاريخ، رقم البطاقه، رقم الهاتف).

كتابة رمز المرور، ويجب الاحتفاظ بالرمز للتسجيل به مجددا.

النقر على أيقونة تسجيل.

يتم إرسال رسالة إلى الهاتف تحتوي علي رقم التوثيق.

ومن ثم قم بإدخال رقم التوثيق في الأيقونة الخاصة بالتوثيق

سوف يتم الانتقال إلى لوحة النظام للصفحة الرئيسية.

عليك بإدخال البيانات بصورة دقيقة حتى يتم قبول ملفك.

وكانت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية قد دعت في وقت سابق عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، جميع متلقي معاشات الضمان الاجتماعي للتسجيل في منصة دعم الضمان الاجتماعي المطور الجديد وأخذ زمام المبادرة للتسجيل خلال المرحلة المقبلة. موضحة أن المنصة ستكون سارية قبل 23 مايو 2022 المقبل على أن يتم الصرف في الشهر التالي للطلب.