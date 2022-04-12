مواعيد نزول المكرمة الملكية وما هي الفئات المستحقة وما هي قيمة المكرمة وخطوات الاستعلام

يعد موعد نزول المكرمة الملكية وما هي الفئات المستحقة وما هي قيمة المكرمة من أهم الأمور التي ينشغل بها الآن الكثير من مستفيدي ذلك النظام الذي وضعته المملكة السعودية حيث تعتبر من أهم المبادرات التي قدمها خادم الحرمين لبعض من الفئات المستحقة من أجل التخفيف عن كاهلهم ولتحسين مستواهم المعيشية ولكن هناك مجموعة من الشروط التي يجب توافرها من أجل الحصول على تلك المكرمة كما وضعت الوزارة المسؤولة موقع إلكتروني للدخول عليه والتسجيل فيه وتوفير الكثر من الوقت والجهد عليهم.

مواعيد نزول المكرمة الملكية

يتم الإعلان عن موعد نزول المكرمة الملكية قبل صرفها وكل عام في شهر رمضان يتم صرفها خلال الأسبوع الثاني من رمضان فهي عبارة عن منحة تقوم وزارة التنمية الاجتماعية والموارد البشرية في المملكة العربية السعودية بتقديمها للكثير من المواطنين لتحسين مستواهم الاجتماعي وسيتم صرفها خلال الأسبوع الثاني من رمضان أي منتصف شهر أبريل استعدادًا لعيد الفطر المبارك.

شروط الحصول على المكرمة الملكية

هناك مجموعة من الشروط التي يجب أن تكون مستوفية لدى المتقدمين من أجل التسجيل على الموقع الإلكتروني ومن أهم تلك الشروط هي كالتالي:

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

لا يجوز للمستفيد أن يكون له ممتلكاته الخاصة.

ألا يزيد مرتب المتقدم للحصول على المكرمة عن ثلاث ألف ريال سعودي.

ألا يزيد الراتب الشهري للمستفيد عن 3000 ريال سعودي.

يجب أن يكون المتقدم داخل المملكة لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر من أجل الحصول على منحة دعم خادم الحرمين الشريفين.

الفئات التي يحق لها الحصول على المكرمة الملكية

هناك فئات معينة يحق لها الحصول على المكرمة ومن أهم تلك الفئات هي:

أصحاب الإعاقات والغير قادرين على العمل.

الأيتام.

العائلات التي تعيش حياتها بدون معيل.

المطلقات.

أرامل.

السيدات الغير متزوجات وليس لها معيل.

كبار السن غير قادرين على العمل.

كبار السن الذين بلغوا سن الشيخوخة.

خطوات الاستعلام عن نزول المكرمة الملكية