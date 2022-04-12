مواصفات وسعر هاتف Vivo Y21G الجديد وحش الفئة الاقتصادية

أعلنت شركة فيفو عن إطلاق أحدث هواتفها وهو Vivo Y21G، والذي تم طرحه الأسواق اعتباراً من اوائل شهر أبريل الجاري، وهو يحمل مواصفات فائقة، بسعر اقتصادي مناسب جداً، خاصة لفئات الشباب، خاصة ما إذا تم مقارنة هذا السعر بالمواصفات التي يتمتع بها الهاتف بالمقارنة لأسعار الهواتف الأخرى التي تحمل ذات المواصفات التي يتمتع بها هذا الهاتف.

مواصفات وسعر هاتف Vivo Y21G :-

يتمتع هاتف Vivo Y21G بالعديد من المواصفات التي تميزه عن غيره من الهواتف والتي سوف نورد البعض منها خلال السطور التالية:-

المعالج معالج ميدياتيك نوعه Helio G70 مقترن معه ذاكرة وصول عشوائي سعتها 4 جيجا بايت، مع ذاكرة تخزين داخلية سعتها 64 جيجا بايت. جسم الهاتف وزن الهاتف 182 جرام والأبعاد 164.3×76.1×8مم، واجهته زجاجية مع ظهر بلاستيك وإطار بلاستيك. شريحة الاتصال يحتوي الهاتف على شريحتين للأتصال. ألوان الهاتف تم انتاج الهاتف في لونين على أزرق معدني، أبيض ماسي. الشاشة الشاشة كبيرة من نوع LCD قياسها 6.51 بوصة بجودة HD+ ودقتها 1600 ×720 بكسل، وبها نوتش على شكل قطرة ماء. الكاميرا الأساسية عبارة عن كاميرا ثنائية الأولي بدقة 13 ميجا بكسل عريضة فتحة العدسة 2.2 بوصة. أما الثانية فدقتها 2 ميجا بكسل ماكرو بفتحة عدسة 2.4 بوصة. الكاميرا السيلفي عبارة عن كاميرا واحدة دقتها 8 ميجا بكسل عريضة وفتحة العدسة 2 بوصة. البطارية بطارية كبيرة بقوة 5000 مللي أمبير في الساعة وتدعم الشحن السريع بقدرة 18 وات. نظام التشغيل أندرويد 12. راديو يوجد راديو. سماعة يحتوي على مدخل سماعة. ذاكرة إضافية يدعم الهاتف إمكانية إضافة كارت ذاكرة.

سعر هاتف Vivo Y21G:-

يتوفر هاتف Vivo Y21G في الخارج بسعر 185 دولار أمريكي، أي بما يعادل نحو 3500 جنيه مصري، ونحو 695 ريال سعودي، و860 درهم إماراتي، و131 دينار أردني.

وبهذا يكون قد قدمنا من خلال التقرير السابق مواصفات هاتف Vivo Y21G والسعر العالمي له في الأسواق الخارجية، حيث تكتسب هواتف فيفو بصفة عامة شهر واسعة داخل الأسواق العربية، وذلك لما تتميز به منتجاتها بالسعر المناسب والمواصفات العالية التي تمتع بها، مما يجعل الفئة الأكثر من الشباب لديهم حرص كبير على اقتناؤها واقتناء أي جديد يتم طرحه في الأسواق.