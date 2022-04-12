NOW موعد صرف المكرمة الملكية لشهر رمضان 1443 sbis.hrsd وشروط الحصول عليها وطريقة التواصل مع الديوان الملكي السعودي

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عمر شويل - جدة موعد صرف المكرمة الملكية سؤال يطرحه العديد من المواطنين السعوديين المستحقين لمعاش الضمان الاجتماعي وهي عبارة عن إعانة مالية مقدمة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تحت إشراف الملك سلمان، وقد أعلنت عنها الحكومة في مطلع الشهر الجاري وفي بداية شهر رمضان المبارك، وفي هذا الصدد نسلط الضوء من خلال مقال اليوم على موعد صرف المكرمة الملكية وشروط الحصول عليها وطريقة التواصل مع الديوان الملكي السعودي.

موعد صرف المكرمة الملكية لشهر رمضان 1443 sbis.hrsd

لقد كانت السياسة المتبعة دائماً عند الحكومة السعودية ولا زالت هي تحقيق الحياة الكريمة للمواطن ودعمه المتواصل لتحسين مستواه الاجتماعي وفي هذا الإطار قامت الحكومة بعمل العديد من المبادرات الاجتماعية التي تستهدف المواطنين الأكثر فقراً واحتياجاً ومنها الضمان الاجتماعي والضمان الاجتماعي المطور وحساب المواطن والمكرمة الملكية والتي سنتحدث عنها من خلال مقال اليوم.

وتأتي المكرمة الملكية في شكل مساعدات مالية للأسر الفقيرة لشراء احتياجاتهم ومتطلباتهم خلال شهر رمضان المبارك وقد تولى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود مهمة الإشراف عليها، وتختص المنحة بالدرجة الأولى أصحاب معاش الضمان الاجتماعي والأيتام والأرامل وأصحاب الإعاقات حيث من المتوقع أن يتم صرفها في النصف الثاني من شهر رمضان عقب صرف معاش الضمان الاجتماعي في الثالث عشر من شهر أبريل الجاري.

شروط الحصول على المكرمة الملكية

وحرصاً من الحكومة على وصول مثل هذه المبادرات لمستحقيها قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بتحديد مجموعة من الشروط والمعايير الواجب توافرها في المستفيدين من المكرمة وتتمثل في التالي.

يجب أن يكون المستفيد منها مواطناً سعودياً مقيماً في المملكة.

يشترط ألا يتجاوز الراتب الشهري للمستفيد من المكرمة 3000 ريال سعودي.

ألا يكون في حيازته أية سجلات زراعية أو تجارية أو عقارية مسجلة باسمه.

ألا يكون مالكاً لأكثر من سيارة.

طريقة التواصل مع الديوان الملكي

يعد الديوان الملكي في السعودية واحداً من أهم المؤسسات السياسية في المملكة حيث يمثل حلقة الوصل بين الحكومة والملك، ولهذا يبحث العديد من المواطنين عن الطريقة المثلى للتواصل مع رئاسة الديوان وذلك لتقديم الشكاوي والحصول على الخدمات المختلفة، ولهذا تم تخصيص رقمين للتواصل مع إدارة الديوان هما 8004000000 للتواصل من داخل السعودية، 92003003 للتواصل من خارجها.