نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ملخص مباراة الاهلى والمصرى في المقال التالي

عمر شويل - جدة يعتبر النادى الاهلى من أكبر الاندية الافريقية ومن أكثر الأندية فى العالم للحصول على البطولات المحلية والافريقية وبرونزيات كأس العالم للأندية ويوجد فى منطقة القاهر تأسس نادى الاهلى فى عام 1907 ” بينما نادى المصرى يعتبر من أشهر نادى فى مصر وله شعبية كبيرة جدا ومكان النادى فى مدينة بورسعيد “يعتبر أول نادي تأسس من خط قناة السويس تأسس عام 1920 وانتشر بسبب بطولاته وجماهيره العريقة جمهور بورسعيد وغيرهم من خطوط القناة سنكتب لكم اهم احداث المبارة وماذا يحدث وما ترتيب الاهلى والمصرى البورسعيدى فى الدورى المصرى الممتاز وما موقف المصرى من اللعب فى الكونفدرالية 3.

ملخص مباراة الاهلى والمصرى

تلقى النادى الاهلى نادى المصرى البورسعيدى أمس بتاريخ 4/9 فى الدورى المصرى الممتاز ” فاز نادى المصرى المصرى البورسعيدى على النادى الأهلى بنتيجة 1-0 لنادى المصرى احرز الهدف اللاعب هيثم ليونى في الدقيقة 8 من الشوط الأول شهدت المباراة عدم تركيز من لاعبى الأهلى فى المباراة وسوء تشكيل من المدير الفنى موسيمانى الجنوب الافريقى الذى بدأ المرة بخطة غير جيد امام نادى المصرى الذى كان يقاتل فى هذه المباراة من أجل حصد 3 نقاط سقط النادى الاهلى امام المصرى فى مباراة صعب جدا على النادى الأهلي الذي خسر 1-0 بسبب عدم التشكيل المثالى من قبل الجهاز الفنى لنادى الاهلى واوبل مباراة يخسرها الاهلى فى الدورى المصرى الممتاز ولم تؤثر النتيجة حتى الآن على المركز يتواجد الاهلى حتى الان فى المركز الأول من البطولة

تشكيلة الاهلى

أعلن المدير الفنى للنادى الاهلى عن التشكيل الذي بدأ بى فى تشكيل الأهلى ”

محمد الشناوى – كريم فؤاد- أيمن أشرف – على معلول – – عمرو السولية – الليو ديانج- محمد مجدي قفشة – بيرسي تاو

ميكسونى – محمد شريف .

تشكيل المصرى

احمد مسعود- كريم العراقي – فريد شوقي – ياسر حمد – وأحمد شديد قناوي- حسن علي- هيثم العيون – جريندو.

محمد عبد الفتاح – وعمرو موسى- الياس جلاصي وعمرو مرعي.

ترتيب النادى الاهلى والمصرى فى الدورى الممتاز

يواصل النسر تحليقه على الدورى الممتاز ويبقا فى المركز الأول بفارق نقطة عن الوصيف بينما يقع المصرى فى المركز السادس.