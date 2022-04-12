نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صرف مكرمة الضمان الاجتماعي بأمر ملكي من خادم الحرمين الشريفين في المقال التالي

عمر شويل - جدة صرف مكرمة الضمان الاجتماعي في السعودية هي عبارة عن مبادرة أطلقها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، بهدف مساعدة الفقراء على سد احتياجاتهم تزامنًا مع حلول شهر رمضان المبارك 1443/2022.

موعد صرف مكرمة الضمان الاجتماعي 1443

تم الإعلان عن موعد صرف المكرمة الملكية التي أمر خادم الحرمين الشريفين في المملكة العربية السعودية بمنحها للأسر الفقيرة المستفيدة من الضمان الاجتماعي.

حيث من المقرر صرفها يوم الأربعاء القادم الموافق 13 من أبريل الجاري 2022 م / 14 من رمضان 1443 هـ، من أجل سد احتياجات الأسر والأفراد خلال شهر رمضان الفضيل.

شروط الحصول على مكرمة الضمان الاجتماعي

حددت وزارة التنمية البشرية في السعودية بعض الشروط الواجب توافرها في المستفيدين للحصول على المكرمة الملكية، والتي تشمل الآتي:-

يشترط أن يكون المستفيد سعودي الجنسية ومقيم داخل أراضيها لفترة ثلاثة شهور على الأقل.

يجب أن يكون المستفيد مسجل مسبقًا ضمن المستفيدين من منحة الضمان الاجتماعي.

ألا يمتلك المستفيد عقار خاص مسجل باسمه.

الحد الأقصى للدخل الشهري هو 3 آلاف ريال سعودي.

الفئات المستحقة صرف مكرمة الضمان الاجتماعي

حددت الوزارة بعض الفئات التي تستحق صرف المكرمة الملكية، والتي تتمثل على النحو التالي:-

الأشخاص المصابين بعجز كلي وغير قادرين على العمل.

الأيتام.

الأسر بدون عائل.

المطلقات والأرامل.

النساء بدون عائل.

المسنين الغير قادرين على العمل.

قيمة المكرمة الملكية في رمضان 1443

أقرت وزارة التنمية الاجتماعية والموارد البشرية قيمة المكرمة الملكية على هذا النحو:-

الأسر المكونة من شخص واحد: يتم صرف منحة قدرها 1000 ريال سعودي.

يتم صرف منحة قدرها 1000 ريال سعودي. الأسر المكونة من شخصين: يتم صرف منحة قدرها 1500 ريال سعودي.

يتم صرف منحة قدرها 1500 ريال سعودي. الأسرة المؤلفة من ثلاث أشخاص: صرف منحة قدرها 2000 ريال سعودي.

كيفية الاستعلام عن صرف المكرمة الملكية 1443

يمكن للمستفيدين الاستعلام بسهولة عن المكرمة الملكية عبر الخطوات الآتية:-