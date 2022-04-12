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عمر شويل - جدة موعد اجازة عيد الفطر في السعودية 1443 – 2022 لجميع العاملين بالدولة سواء في القطاع العام أو الخاص ؛ حيث ينتظر المواطنين السعوديين بالمملكة العربية السُّعُودية إجازة عيد الفطر في هذا الوقت من كل عام ويتساءلون ما هو موعد اجازه عيد الفطر والتي قد قامت بتحديده الحكومة السُّعُودية من خلال وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

موعد اجازة عيد الفطر في السعودية 1443 – 2022

سوف تبدأ إجازة عيد الفطر في المملكة العربية السُّعُودية في يوم 25 رمضان 1443هـ الموافق 26 أبريل 2022م وذلك لكافة القطاعات والمصالح العامة والمدارس داخل الدولة، وتحتفظ الجهات والمؤسسات التابعة إلى القطاع الخاص بحقها في تحديد مدة الإجازة للعاملين بها ، ويذكر أن إجازة عيد الفطر هي من الإجازات الرسمية المشمولة ضمن الإجازات الرسمية في لائحة نظام العمل السعودي.

موعد اجازة عيد الفطر للقطاع الخاص 2022

[29-09-1443 / 30-04-2022م]، سوف تبدأ إجازة عيد الفطر المبارك للعاملين في دوام القطاع الخاص بشكل أساسي في يوم 29 رمضان 1443هـ الموافق الثلاثين من شهر نيسان أبريل ، وسوف تستمر لمد أربعة 4 أيام حتى انتهاء جميع أيام عيد الفطر ويبدأ العمل مرة أخرى في 4 شوال 1443هـ. وحفظ المؤسسة بحقها في استدعاء العامل عند الحاجة الضرورية إلى ذلك مع دفع أجر إضافي له نظير العمل في يوم العيد.

متى اجازة عيد الفطر للجامعات 1443

سوف تبدأ إجازة عيد الفطر المبارك للجامعات داخل المملكة العربية السُّعُودية في تمام يوم الإثنين 24 رمضان 1443هـ ، الموافق 25 أبريل 2022م أي في [24/09/1443هـ – 25/04/2022م]. وذلك لكل الجامعات التابعة إلى القطاع العام السعودي أي الجامعات الحكومية وينطبق ذلك أيضًا على الجامعات الخاصة.

اجازة عيد الفطر للمدارس 2022

أعلنت وزارة التعليم السُّعُودية أيضًا عند موعد إجازة عيد الفطر المبارك 2022م لطلاب وطالبات المدارس في مرحلة التعليم الأساسي الابتدائية والمتوسط والثانوية لتبدأ كذلك في الاثنين 24 رمضان 1443هـ الموافق 25 أبريل (نيسان) من العام الجاري 2022م.

موعد اجازة عيد الفطر في تداول السعودية

تم الإعلان عن موعد بَدْء إجازة عيد الفطر المبارك في المملكة العربية السُّعُودية لتبأ مع نهاية يوم الخميس 28 أبريل 2022م الموافق 27 رمضان 1443هـ،وسوف تستمر الإجازة حتى نهاية عيد الفطر وسوف يتم استئناف العمل في التداول مرة أخرى في يوم الأحد الثامن 8 من شهر مايو 2022م ، وهو الموافق أيضًا يوم 7 شوال من عام 1443هـ.