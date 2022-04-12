نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر توقيت صرف معاش الضمان الاجتماعي المطور لشهر رمضان 1443 وما هي شروط الاستحقاق وما هو الحد المانع له وخطوات التسجيل للحصول على الدعم في المقال التالي

عمر شويل - جدة سنتعرف على موعد صرف معاش الضمان الاجتماعي المطور لشهر رمضان وما هي شروط الاستحقاق وما هو الحد المانع له، حيث هناك شروط معينة تم وضعها من أجل القبول في الضمان الاجتماعي وسنتعرف خلال مقالنا على رابط التسجيل على المنصة الرسمية لوزارة التضامن الاجتماعي وكذلك هناك خطوات معينة من أجل معرفة نتائج القبول في المعاشات نقدمها إليكم خلال مقالنا كل ما عليك فعله هو متابعة السطور الآتية لمعرفة المزيد من التفاصيل.

موعد صرف معاش الضمان الاجتماعي

أكد مصدر رسمي في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية التي أفادت بأنه جاري مراجعة الدفع واستيفاء بيانات المسجلين وتحديث بياناتهم والشروط والضوابط الخاصة بكل حالة تبين أهليتها لاستحقاق راتب الضمان الاجتماعي الجديد المطوَّر

أن هدف الحكومة السعودية من ذلك النظام هو إحداث تغيير في المجتمع السعودي من مجتمع محتاج ينتظر الدعم المالي إلى مجتمع منتج، من خلال التأهيل وتمويل البرامج التي تقدمها الموارد البشرية بالوزارة والتي تمكن من الاستقلال المالي للأسرة السعودية من خلال توفير عروض وفرص عمل مناسبة بعد التأهيل وتنمية مهارات وقدرات أفراد الأسرة السعودية بالتعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية.

خطوات التسجيل على معاش التضامن الاجتماعي المطور

يمكن للمتقدم من خلال منصة الدعم والحماية الاجتماعية الجديدة تقديم طلب للحصول على الضمان الجديد المطوَّر بعد أن يتم الموافقة عليه

يقوم المتقدم بإنشاء حساب عبر المنصة ويقوم بالتسجيل من خلال رابطها http://sbis.hrsd.gov.sa.

يقوم المتقدم بكتابة كافة بياناته وهي الهوية والجوال وتاريخ الميلاد وكلمة المرور.

يتم كتابة رمز التحقق المرسل برسالة نصية، والنقر على “توثيق”.

قوم بإدخال رقم الهوية والرقم السري واضغط على كلمة تسجيل الدخول.

شروط صرف معاش الضمان الاجتماعي والحد المانع

يوجد العديد من الشروط التي وضعتها وزارة التضامن الاجتماعي للمواطنين المتقدمين للحصول على المعاش والتي من ضمنها: