مقتل 8 أشخاص من أسرة واحدة فى إطلاق نار بالمكسيك

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لوكالة "أسوشيتد برس"، قالت السلطات القضائية فى ولاية مكسيكو، إن مكان إطلاق النار تحديدًا، هو بلدة تولتيبيك إلى الشمال من مكسيكو سيتى، عاصمة المكسيك.

وأضافت أن الحادث الذى وقع فجر أمس الاثنين، لقى على إثره 7 أفراد من أسرة واحدة مصرعهم، فيما نقلت حالة مصابة إلى المستفى حيث توفيت فى وقت لاحق.

ولم تتوافر معلومات بعد عن دافع محتمل للهجوم، إلا أن بلدة "تولتيبيك" معروفة بورش الألعاب النارية القانونية وغير القانونية.