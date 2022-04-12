جدة - نرمين السيد - ونقلت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية عن "كيلين"، مساء امس الإثنين، قوله: "علاقاتنا الآن ذات طابع فنى بشكل أساسى، وتتركز أكثر على مساعدة المواطنين، والحفاظ على عمل السفارات".
وأضاف السفير الروسى: "دون أى شك، نواصل خدمة الاتصالات ليس فقط من خلال الخطوط الدبلوماسية المدنية، لكن لدينا أيضًا ملحقًا عسكريًا يعمل هنا، والعلاقات تحجّمت كثيرًا، ويمكننى القول إن هناك أسبابًا لذلك. ولا يوجد مسار للتفاوض".
وردًا على سؤال حول تقييم المستوى الحالى للعلاقات الروسية البريطانية، أشار الدبلوماسى الروسى إلى أنه "لا يوجد وضع خاص يمكن تقييمه الآن".
وصرح كيلين، فى وقت سابق، بأنه على الرغم من الصعوبات الحالية، فإنه من المستحيل التحدث عن قطع العلاقات بين موسكو ولندن، وهناك حاجة إلى عقد اتصالات بين البلدين.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سفير روسيا فى بريطانيا: العلاقات بين البلدين وصلت لطريق مسدود على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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