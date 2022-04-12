نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر برامج الايفاد والابتعاث وزارة التعليم السعودية رابط نظام فارس 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة برامج الايفاد والابتعاث التابع لوزارة التعليم السعودية لشاغلي الوظائف التعليمية بالمملكة أعلن عن فتح باب التسجيل والتقديم به عبر نظام فارس للعام 2022 وفق ما أعلنته اليوم وزارة التعليم السعودية بتغريدة عبر منصة التواصل الاجتماعي الرسمي تويتر ببدء استقبال الطلبات المقدمة من قبل شاعلي الوظائف التعليمية إلكترونيًا بدءًا من يوم الأحد 9 رمضان 1443 الموافق 10 أبريل 2022 وحتى يوم الخميس 24 ذي القعدة 1443 الموافق 23 يونيو 2022م مع العلم أنه سيتم غلق باب استقبال الطلبات من الإدارات التعليمية بالمملكة يوم الخميس 1 ذي الحجة 1443 الموافق 30 يونيو 2022.

أهداف برامج الايفاد والابتعاث وزارة التعليم السعودية 2022

إضافة لما سبق ذكره فان برنامج الإيفاد والابتعاث لشاغلي الوظائف التعليمية يهدف إلى القيام بتأهيل عدد من شاغلي الوظائف التعليمية المتميزين عن طريق ابتعاثهم لدراسة الماجستير بجامعات عالمية مرموقة، والجدير بالذكر أن وزارة التعليم السعودي قد أعلنت في عامي 1440/1441هـ عن أول مرحلة في برنامج ابتعاث الموجه في تخصصات مختلفة منها الحاسب الآلي، والفيزياء، والكيمياء، والرياضيات وغيرها، وحاز البرنامج على إقبال من قبل المعلمين والمعلمات آنذاك لذا فان من أبرز أهداف برنامج الإيفاد والابتعاث وفق رؤية المملكة 2030 التالي:

أولًا تأهيل شاغلي الوظائف التعليمية وفقًا للاحتياجات التدريسية والمعايير المهنية.

كذلك للعمل على تحقيق أفضل أداء.

في النهاية العمل على تحسين مخرجات التعليم.

طريقة التقديم عبر نظام فارس للابتعاث بالمملكة العربية السعودية 1443

ولراغبي التسجيل والتقديم في البرنامج بإمكانك اتباع الخطوات التالية بالترتيب من خلال الموقع الرسمي فارس التابع للوزارة:

أولًا القيام بالدخول على الموقع الرسمي الإلكتروني نظام فارس التابع لوزارة التعليم السعودية .

. كذلك يتم اختيارالتسجيل في برنامج الإيفاد والابتعاث.

يلي ذلك تعبئة كافة البيانات بالاستمارة الإلكترونية والتأكد من كتابتها بشكل صحيح، ثم النقر على أيقونة إرسال.

أيضًا القيام بالاحتفاظ برقم الطلب وكلمة المرور المرسلة إليك على بريد إلكتروني.

في النهاية بإمكان المتقدم متابعة الطلب عن طريق بوابة نظام فارس.

الخطة التشغيلية للإدارة العامة للايفاد والابتعاث 2022م بالسعودية

كما اعتمدت وزارة التعليم السعودية الخطة التشغيلية للإدارة العامة للايفاد والابتعاث 2022م والتي تضم:

أولًا برامج الإيفاد للدراسة بالداخل.

أيضًا الابتعاث للدراسة بالخارج.

كذلك برامج ومشاريع التطوير المهني التي تتضمن المناهج الجديدة، والمسارات الثانوية، أيضًا البرامج التخصصية والفنية.

أيضًا تضم الخطة التشغيلية ممارسي التطوير المهني، والاختبارات الدولية، وبرامج التطوير المهني للقيادات المدرسية والقيادات التعليمية.

برنامج الإيفاد والابتعاث بالمملكة العربية السعودية 1443

كما سبق وذكرنا أن برنامج الإيفاد يؤهل المرشحين من شاغلي الوظائف التعليمية للدراسة في الجامعات السعودية العالمية للحصول على درجتي الماجستير والدكتوراه في عدة تخصصات مستهدفة هي الرياضيات، والكيمياء، والأحياء، والفيزياء، والحاسب الآلي، والعلوم، وذلك لرفع الكفاءة المهنية في تلك التخصصات بقطاع التعليم العام، وبرنامج ابتعاث وفق ما أعلنته وزارة التعليم السعودي هو برنامج استهداف للجامعات العالمية لذكور والإناث مقسمين على جامعات مرموقة في 10 دول كبرى، نذكر منها التالي: