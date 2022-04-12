البنتاجون يطلق تحذيرا عاجلا بشأن تطورات الحرب فى أوكرانيا

وذكرت صحيفة واشنطن بوست أن متحدث البنتاجون أكد أن المخابرات الأمريكية التقطت مؤشرات مبكرة على أن الروس يحاولون إعادة الإمداد وتعزيز جهودهم فى دونباس.
ولفت إلى أن الصور تظهر قافلة من المركبات متجهة جنوبا نحو بلدة إيزيوم، على الرغم أنه لم يتضح عدد المركبات الموجودة فى القافلة أو ما كانت تحمله.
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