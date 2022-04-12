البنتاجون يطلق تحذيرا عاجلا بشأن تطورات الحرب فى أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - كشف السكرتير الصحفى لوزارة الدفاع الامريكية جون كيربى، والمتحدث باسم البنتاجون، عن أن روسيا بدأت فى تعزيز وإعادة إمداد قواتها فى منطقة دونباس بـ أوكرانيا قبل هجوم متوقع.





وذكرت صحيفة واشنطن بوست أن متحدث البنتاجون أكد أن المخابرات الأمريكية التقطت مؤشرات مبكرة على أن الروس يحاولون إعادة الإمداد وتعزيز جهودهم فى دونباس.

ولفت إلى أن الصور تظهر قافلة من المركبات متجهة جنوبا نحو بلدة إيزيوم، على الرغم أنه لم يتضح عدد المركبات الموجودة فى القافلة أو ما كانت تحمله.