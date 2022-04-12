tyassarat التبرع على منصة الخيرية ehsan.sa “”تيسرت – فُرجت” للمُعسرين والمحتاجين وسداد الديون

عمر شويل - جدة tyassarat التبرع على منصة الخيرية ehsan.sa التسجيل في خدمة تيسرت وفرجت على منصة إحسان الوطنية للعمل الخيري، وهي أحدث خدمات التبرع والتي تتيح فرصة التبرع للمواطنين المعسرين ممن أثقلت كواهلهم الديون وفواتير الكهرباء، وذلك من خلال برامج منصة إحسان الخيرية، وبذلك أصبح للمواطنين المعسرين والذين تقطعت بهم السُبل عن سداد ديونهم باب يلجئون إليه، وكذلك لمن صدور أمر قضائي بحقه من المحكمة، فما كان من منصة إحسان إلا إطلاق خدمة تيسرت على منصة إحسان الوطنية السعودية للعمل الخيري، وذلك للتخفيف عمن أثقلت كواهلهم الديون وعجزوا عن سدادها، وخدمة تيسرت تقدم فرصة التبرع للمعسرين الذين تنطبق عليهم الشروط، وتأتي خدمة تيسرت بعد دراسة بالتعاون مع الجهات الرسمية السعودية المرتبطة بهذا الغرض.

ومن الجدير بالذكر أن منصة إحسان الوطنية للعمل الخيري تقوم بصفة دائمة بتطوير الخدمات الرقمية الخاصة بالتبرع في أوجه عديدة، وذلك بهدف تيسير عملية التبرع بصورة سريعة، كما تعرض المنصة الحالات المستحقة لتلقي التبرعات من أهل الخير، بطريقة موثوقة، وذلك تحت الإشراف الكامل لـ “سدايا” وهي الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي.

كيفية التبرع لمساعدة المعسرين في سداد المطالبات المالية

تجدر الإشارة إلى أن خدمة تيسرت على منصة إحسان تتيح للمتبرعين المساعدة المالية بالتبرع للمعسرين على سداد ديونهم، وهم الفئة التي صدرت بحقهم مطالبات مالية بأمر قضائي، وذلك عن طريق تسجيل الدخول إلى قائمة فرص التبرع على منصة إحسان، ثم القيام باختيار خدمة “تيسّرت”، حيث يتم عرض الحالات التي تنطبق عليهم شروط الاستحقاق، ثم القيام باختيار الحالة التي ترعب في التربع إليها، وتقوم باستكمال خطوات التبرع.

أهداف منصة إحسان الوطنية للعمل الخيري

تمكين القطاع التنموي غير الهداف للربح من تقديم خدماته، وتوسيع اثره المجتمعي.

تعزيـز القيم الإنسانية والتكافل بين أفراد المجتمع.

إثراء القيـم الخاصة بالانتماء الوطني.

العمل على مشاركة الجهات الحكومية المختلفـة في تناغم وتكامل بهدف تعظيـم أثر تلك الجهات.

إبراز دور القطاع الخاص في تحمل المسئولية الاجتماعيـة.

تقدم المنصة خدماتها بموثوقية وشفافية.

كما تجدر الإشارة إلى أن منصة إحسان بخدماتها المتنوعة قد تم انطلاقها قُبيل شهر رمضان الماضي 1442، وتحديدا في شهر مارس 2021، ومنذ لحظة انطلاق المنصة وحتى كتابة هذا التقرير تلقت المنصة تبرعات تزيد عن مليار وثلاثمائة وأربعون مليون ريال سعودي، كما بلغ عدد المستفيدين من التبرعات التي تلقتها المنصة أكثر من 3 مليون و117 ألف مواطن ومواطنة، أما عن عدد عمليات التبرع حتى الآن فقد بلغت أكثر من ما يقارب 20 مليون عملية تبرع، وذلك خلال فترة لم تتجاوز عام واحد.

وبذلك أصبحت منصة إحسان الوطنية للعمل الخيري هي المنصة الرسمية لتلقي التبرعات والقيام بتوزيعها على المستحقين من المحتاجين في العديد من المجالات، كما تنظم منصة إحسان حملات للتبرع في العديد من المناسبات، وتعتبر خدمة تيسرت أحدث الخدمات التي أعلنت منصة إحسان عن تفعليها، واستقبلت خدمة تيسرت بالفعل التبرعات الموجهة إلى المعسرين الذين تنطبق عليهم شروط الاستحقاق.

هذا بالإضافة لجهود الحكومة السعودية في تقديم قرض العمل الحر ورابط وثيقة العمل للعاطلين والباحث عن عمل برنامج دعم الأسر المنتجة، وكذلك برنامج الدعم السكني 1443، هذا بخلاف برنامج دعم ريف على منصة بوابة الدعم الريفي للتنمية الريفية المستدامة، وجميعها جهود محمودة للنهوض بالمجتمع السعودي بجميع فئاته، خاصة الفئات من الأسر الأشد حاجة التي تستظل تحت مظلة الحماية الاجتماعية السعودية الحكومية، هذا ومن المتوقع سخاء المكرمة الملكية لمستفيدي الضمان الاجتماعي لشهر رمضان هذا العام. هذا بالإضافة إلى العديد من المؤسسات الخيرية لأصحاب الأيادي البيضاء، والتي يتزايد نشاطها الخيري في شهر رمضان الكريم، حيث تقوم تلك المؤسسات بتقديم المساعدات والإعانات المالية والعينية على اختلاف أنواعها، ومن أشهر تلك المؤسسات ما يلي:

ويذلك نكون قد قمنا بالشرح الوافي لبرنامج تيسرت لسداد ديون الغارمين من خلال تقديم طلب على منصة إحسان الخيرية عن طريق إحدى الجمعيات الخيرية بالمملكة السعودية، كما شرحنا طريقة التبرع للمعسرين عبر منصة برنامج تيسرت، وفي حال كان لديكم أي استفسارات أو تساؤلات، فيمكنكم التواصل معنا من خلال التعليقات أسفل هذا التقرير.