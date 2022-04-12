رابط الاشتراك في مسابقة طائر السعيدة 2022 مع مايا العبسي alsaeedah-tv.ne

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عمر شويل - جدة مسابقة طائر السعيدة 2022 تصدرت محركات البحث حيث تعتبر مسابقة طائر السعيدة من اشهر المسابقات التي يتم تقديمها خلال شهر رمضان الكريم مع الإعلامية الشهيرة ما العبسي حيث يمكنكم الآن الدخول على رابط مسابقة طائر السعيدة ثم الإجابة السؤال اليومي للمسابقة للاشتراك في المسابقة الكترونياً كما هو موضح في هذا التقرير وتحقيق الفوز، حيث أن مسابقة طائر السعيدة من اشهر المسابقات في المجتمع اليمني، حيث تطرح المسابقة اسئلة دينية وثقافية، وحققت المسابقة شهرة كبيرة خلال الفترات الأخيرة مما جعلها من افضل المسابقات، ويأتي نجاح مسابقة طائر السعيدة لهذا العام، امتداداً لنجاح المسابقة خلال العام الماضي خلال شهر رمضان المبارك.

مسابقة طائر السعيدة 2022

مسابقة طائر السعيدة يتم طرحها خلال شهر رمضان المبارك، ويتم عرضها على قناة السعيدة الفضائية اليمنية، في شوارع اليمن، كما أن الاشتراك في مسابقة طائر السعيدة يكون من خلال الإنترنت، وذلك من خلال رابط مسابقة طائر السعيدة الرسمي الذي نعرضه لقرائنا، مع توضيح كيفية الاشتراك في المسابقة بكل سهولة.

الاشتراك في مسابقة طائر السعيدة 2022 مع مايا العبسي

الاشتراك في مسابقة طائر السعيدة يكون إلكترونياً من خلال الإنترنت، عبر الدخول على رابط مسابقة طائر السعدية ومن ثم الإجابة على السؤال الذي يظهر لك والذي يتجدد يومياً ثم إدخال بيانات المشترك ويكون المشترك حينها قد حصل على فرصة للفوز في المسابقة، إذا كانت إجابته صحيحة.

رابط مسابقة طائر السعيدة

الآن يمكنكم البدء في الاشتراك في المسابقة وذبك من خلال الخطوات التالية:

الدخول على رابط مسابقة طائر السعيدة 2022 الرسمي ومتابعة الخطوات.

ثم الإجابة على السؤل الذي يظهر أمامك مباشرة على الشاشة الرئيسية للمسابقة، والذي يكون باختيار الإجابة الصحيحة من بين الخيارات المتاحة.

ثم إدخال بيانات المشترك وهى (الاسم رباعي- رقم الهاتف) ثم اختيار المحافظة من القائمة المنسدلة.

ثم الاشتراك.

وبالتالي يكون المشترك قد حصل على فرصة للفوز في مسابقة طائر السعيدة حيث تقوم الصفحة الرسمية لقناة السعيدة عبر موقع تويتر بالإعلان عن أسماء الفائزين يومياً، وكذلك من خلال الإعلامية الشهيرة مايا العبسي عبر قناة السعيدة الفضائية.