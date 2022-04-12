الأمن القومى الروسى: موسكو لن تعزل نفسها عن العالم

جدة - نرمين السيد - وكتب مدفيديف، فى منشور على موقع التواصل الاجتماعى "تليجرام"، أن "روسيا لن تعزل نفسها عن العالم ولا يجب توقع أى اكتفاء ذاتى، بما فى ذلك فى المجال الثقافى".

وأضاف: "لدينا جدول أعمال حافل مع بلدان رابطة الدول المستقلة و"بريكس" وأمريكا اللاتينية وإفريقيا، مشيرا إلى أنه فى هذه الدول مليارات من الناس العقلانيين الذين يحبوننا ويثمنوننا وينتظروننا.

وتابع مدفيديف أنه لا يشكك فى أن السلطات الروسية ستساعد ممثلى المهن الفنية والإبداعية فى عدم الانفصال عن المجال الثقافى الدولى.