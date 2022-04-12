موسكو: سلمنا الأمم المتحدة أدلة تؤكد تحضير كييف لفبركات ستتهم روسيا

جدة - نرمين السيد - ونقلت شبكة "روسيا اليوم" الإخبارية عن دميترى بوليانسكى، النائب الأول لمندوب روسيا لدى الأمم المتحدة، قوله فى اجتماع لمجلس الأمن الدولى: "فى الأيام الأخيرة قدمنا ​​معلومات إلى الأمم المتحدة بشأن الاستفزازات المقبلة" التى تعدها كييف.

وأضاف أن إحدى هذه الاستفزازات هو الادعاء باكتشاف مقابر جماعية فى قرية راكوفكا بالقرب من كييف، مشيرًا إلى أن مراسلى وسائل الإعلام الغربية وصلوا إلى مدينة كريمينايا لتصوير استفزاز أعدته القوات الأوكرانية يتمثل بقصف مزعوم للجيش الروسى "لسيارات إسعاف كانت تنقل مرضى".