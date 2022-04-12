البنتاغون: تعبئة عسكرية روسية لبدء هجوم مكثف في دونباس

يشير أحدث تقييم لوزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) إلى أن روسيا تستعد لهجوم مكثف في منطقة دونباس، لكنها لم تبدأ بعد.
وقال مسؤول دفاعي أميركي كبير إن الروس ينقلون المزيد من القوات والعتاد نحو تلك المنطقة ويركزون الكثير من ضرباتهم الصاروخية هناك.
تحدث المسؤول شريطة عدم الكشف عن هويته لمناقشة التقييمات العسكرية الأميركية الداخلية.
وقال المسؤول إن قافلة طويلة من المركبات تتجه جنوبا نحو مدينة إيزيوم الشرقية تحتوي على مدفعية بالإضافة إلى دعم جوي ومشاة، فضلا عن عناصر القيادة والسيطرة في ساحة المعركة ومواد أخرى.
وقال المسؤول كذلك إن القافلة انطلقت على ما يبدو من منطقتي بيلغورود وفالويكي في روسيا اللتين تتشكلان كمنطقتين رئيسيتين لتجميع القوات الروسية في دونباس.
وقال المسؤول إن الروس عززوا أيضا وجودهم في دونباس من خلال نشر المزيد من المدفعية في الأيام الأخيرة جنوب غرب مدينة دونيتسك.
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