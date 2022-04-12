هبوط قياسي لعملتي "بتكوين" وإيثريوم

أنهت العملة المشفرة بتكوين جلسة التداول منخفضة 5.3 بالمئة في أحدث التداولات إلى 39 ألفا و831.99 دولار منخفضة حوالي 2240 دولارا من مستوى إغلاقها السابق.
وبتكوين، العملة الرقمية الأكبر والأشهر في العالم، منخفضة 17.3 بالمئة من أعلى مستوى لها هذا العام البالغ 48 ألفا و234 دولارا الذي سجلته في 28 مارس.
وهبطت الإيثر، ثاني أكبر العملات الرقمية، 6.6 بالمئة إلى 2991.51 دولار بانخفاض 210.86 دولار عن مستوى إغلاقها السابق.
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