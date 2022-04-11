صرف ١٠٠٠ ريال لمستفيدي الضمان الاجتماعي معونة رمضان في السعودية 1443

صرف ١٠٠٠ ريال لمستفيدي الضمان الاجتماعي بالمملكة العربية السعودية في شهر رمضان المبارك 1443 هـ، حيث أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بناءًا على الأوامر الصادرة عن الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود منذ 3 سنوات متتالية قيمة مبالغ الضمان الاجتماعي للمستفيدين وفقًا لعدد من الشروط الواجب توافرها عند التقديم على طلب صرف منحة الضمان، وذلك بهدف تلبيةً متطلبات الأسر الفقيرة والغير قادرة على توفير أساسيات المعيشة.

صرف ١٠٠٠ ريال لمستفيدي الضمان الاجتماعي

حددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تحت رعاية الملك سلمان حفظه الله قيمة مالية يتم صرفها للأسر التي تتكوّن من فرد واحد فقط، حيث تم صرف مبلغ مالي قدره 1000 ريال سعودي إلى جانب صرف مبالغ مالية أخرى للأسر المكوّنة من 2 فرد بقيمة 1500 ريال سعودي، بينما الأسر التي تتكوّن من 3 أفراد يتم صرف راتب قدره 2000 ريال سعودي، والجدير بالذكر أنه لم يتم الإعلان عن أي قرارات جديدة خاصة برواتب الضمان أو مواعيد نزولها كما لم يتم التصريح من قِبل الوزارة بأن المكرمة ستكون بقيمة أكثر من راتب كما زعمت الأخبار ولكن المقصود بأنه سوف يتم صرف كلًا من راتب الضمان والمكرمة الملكية.

شروط الحصول على راتب الضمان الاجتماعي

تم تحديد صرف ١٠٠٠ ريال لمستفيدي الضمان الاجتماعي حسب توافر عدد من الشروط والضوابط التي أعلنتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية، وذلك قبل التقديم والتسجيل في موقع الوزارة نذكرها كالآتي:

عدم امتلاك الشخص المستفيد لأي سجلات تجارية أو عقارية تحجب قبول الطلب.

يجب أن يكون الشخص المستفيد مقيمًا داخل المملكة العربية السعودية بصفة دائمة، خاصة قبل موعد صرف الراتب بـ 3 أشهر كَحد أدنى.

لن يتم الالتفات إلى المتقدمين من جنسيات أخرى ويتم الاكتفاء بأصحاب الجنسية السعودية فقط.

يجب ألّا يتجاوز دخل الفرد صاحب الطلب عن 3000 ريال سعودي شهريًا.

طريقة الاستعلام عن مبالغ الضمان الاجتماعي

يستطيع المواطنين السعوديين مِمّن تنطبق عليهم الشروط المقررة السابق ذِكرها، القيام بالتوجّه إلى موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية وتسجيل كافةً المعلومات والبيانات المطلوبة للحصول على صرف ١٠٠٠ ريال لمستفيدي الضمان الاجتماعي من خلال الخطوات الآتية: