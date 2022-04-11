مواعيد صرف معاش الضمان المطور لشهر رمضان 1443 sbis.hrsd وشروط الحصول والفئات المستحقة للضمان

تعمل المملكة العربية السعودية جاهدة لتوفير كل سبل الراحة التي يبحث عنها العديد من المواطنين في جميع أنحاء المملكة لتحسين ظروفهم المعيشية، خاصة الآن بعد أن أصبحت هذه الظروف أكثر صعوبة بالنسبة لذوي الدخل المحدود، هذا كل ما تملكه المملكة يقدم المواطنون أحد أهم أشكال الدعم والمنح للضمان الاجتماعي المتطور، المصمم لمساعدة الأسر والأفراد على تلبية احتياجاتهم طوال شهر رمضان، وفي هذا المقال سنوضح لكم المواعيد التي أعلنت عنها وزارة التضامن الاجتماعي لصرف المعاش فتابعونا لمعرفة المزيد من التفاصيل.

مواعيد صرف معاش الضمان الاجتماعي المطور 1443

أعلنت حكومة المملكة العربية السعودية، الممثلة في وزارة التضامن الاجتماعي بالمملكة العربية السعودية عن إعلان قادم لتقديم دعم المكافآت الملكية لأولئك المؤهلين ويشمل مواطنون حياة كريمة وسيحصلون على الدعم الملكي خلال شهر رمضان بالأسبوع المقبل من شهر رمضان المبارك حسب توجيهات الحكومة السعودية، بالإضافة إلى أنه يتم دفعه أيضًا بشكل مباشر لجميع المستحقين لدعم الضمان الاجتماعي الذي يتم تطويره كل شهر رمضان، كما حددت وزارة الموارد البشرية والتنمية البشرية عن قيمة التكريم الملكي الصادر عن خادم الحرمين الشريفين وهي صرف 1000 ريال سعودي للفرد ومبلغ 1500 ريال سعودي لشخصين من عائلة واحدة.

شروط الحصول على الضمان الاجتماعي المطور لشهر رمضان

وضعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة عددا من الشروط للمستفيدين من الضمان الاجتماعي لتلبية احتياجاتهم الأساسية خلال الشهر الفضيل، هذه الشروط هي كما يلي:

أن يكون المستفيد سعودي الجنسية.

لابد أن يكون المتقدم سعودي مقيم داخل حدود المملكة العربية السعودية.

الا يزيد راتب المواطن المتقدم عن ثلاث ألف ريال سعودي.

يرفض طلب المتقدم في حالة امتلاكه سجل تجاري أو عقاري.

يجب أن يكون المستفيد قبل ما يقرب من 3 أشهر من تاريخ الصرف داخل المملكة.

في حالة انتهاك أحد هذه الشروط، لن يحصل المستفيد على المنحة.

الفئات المستحقة للحصول على معاش التضامن الاجتماعي المطور

حددت وزارة الموارد البشرية في المملكة قائمة بمن لديهم أحقية الحصول على الضمان المطور وهم كالتالي: