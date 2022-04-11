كم مقدار زكاة الفطر للفرد الواحد بالريال السعودي 1443 وقت إخراج الزكاة

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عمر شويل - جدة إن الزكاة ركن من أركان الإسلام فهو الركن الثالث بعد الشهادة وإقامة الصلاة، وتجب على النساء والرجال، ومع اقتراب عيد الفطر المبارك يبحث الجميع عن مقدار الزكاة الخاصة بالفطر بالمملكة السعودية، وإذا ما تم تقديرها بالكيلو كم تصبح، ولذلك فإننا قمنا بتخصيص هذا المقال حتى نقدم إليكم الإجابة عن تساؤل كم مقدار زكاة الفطر للفرد الواحد بالريال السعودي.

كم مقدار زكاة الفطر للفرد الواحد بالريال السعودي

إن مقدار الزكاة قد تم تحديده للأفراد ليكون كالآتي:

أولاً زكاة الفطر بريال 25 ريالاً سعودياً.

تحدد زكاة الفطر ومقدارها طبقاً للتقلبات السعرية للأرز بالمملكة السعودية.

يتم دفع زكاة الفطر ومن ثم إخراجها طبقاً لأسعار الأرز بالوقت الذي يتم فيه إخراج الزكاة.

مقدار زكاة الفطر بالكيلو

لقد تم تحديد الزكاة بالكيلو جرام لهذا العام 2022 وجاءت كالآتي:

محضر زكاة الفرض حوالي ثلاثة كيلو.

بإمكان المواطنين وكذلك المقيمين أن يخرجوا الزكاة بالكيلو من قوت يومهم المشهور بالبلاد مثل البر التمر والشعير.

يمكن للمقيمين وكذلك المواطنين بالمملكة أن يخرجوا أكثر من ثلاثة كيلو لزكاة الفطر إن كان حالهم متيسر حتى يسد احتياجات الفقراء.

إخراج زكاة الفطر نقداً وحكم هذا الأمر

إن علماء المسلمين قد صرحوا بعدم الجواز لإخراج الزكاة نقداً، حيث أنها تسدد من القوت اليومي، مثل التمر، البر، الشعير، والأرز، ولقد شرعت الهيئة التابعة للعلماء بإمكانية التبرع نقداً بالقيمة الخاصة بزكاة الفطر، والتي تكون مستحقة عن الفرد للجمعيات الحكومية والخيرية، فهي التي تكون وسيط بين المزكين والأشخاص مستحقي الزكاة لكي يوزعوها على الأشخاص الفقراء، ويستبدلون هذه النقد كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم.

وقت إخراج الزكاة

لقد تم تحديد الوقت الخاص بإخراج زكاة الفطر بالمملكة السعودية، وإليكم أوقات خروج الزكاة وهي كالآتي:

يبدأ الوقت الخاص بإخراج الزكاة من طلوع شمس آخر يوم رمضان إلى وقت صلاة العيد.

التوقيت لدفع الزكاة قد تم تحديده وفقاً لما رواه ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم.

بإمكان المسلمين أن يسددوا زكاة الفطر من فجر عيد الفطر واستدل بهذا الأمر من التسمية الخاصة بزكاة الفطر فلا تؤدى أثناء الصيام.

المستحقين لزكاة الفطر

إن المستحقين زكاة الفطر هم الفقراء والمساكين والأشخاص العاملين على هذه الزكاة، الغارمين، المؤلفة قلوبهم، ومن هم في الرقاب، وفي سبيل الله، وابن السبيل، وفقاً للآية رقم 60 المتواجدة بسورة التوبة.