كم سعر اشتراك بي ان سبورت في السعودية الجديد 2022

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يتساءل العديد من مُحبي وعُشاقي كرة القدم عن كم سعر اشتراك بي ان سبورت في السعودية حيث تُعرف قناة بي ان سبورت بأنها من أهم وأفضل القنوات الفضائية في العالم، وهي تعرض جميع مُباريات وبطولات كرة القدم المتنوعة على مستوى الشرق الأوسط بأكمله، ومن الجدير بالذكر أن تلك الشبكة تقوم ببث مباريات كرة القدم العالمية بأفضل جودة وبصوت رائع أيضًا، وهذا سنوضحه بالتفصيل.
كم سعر اشتراك بي ان سبورت في السعودية
في هذه الفقرة نوضح لكم سعر اشتراك بي ان سبورت في السعودية كالآتي:
- يبلغ سعر اشتراك بي ان سبورت في المملكة العربية السعودية للباقة بشكل كامل ٧٨٠ ريال سعودي.
- كما يصل سعر الاشتراك في باقة الرياضة إلى ٦٥٠ ريال سعودي.
- أما بالنسبة لسعر الاشتراك في الباقة العمالقة تصل إلى ١١٧٠ ريال سعودي.
- كما توفر الشبكة خدمةbein connect وإمكانية الاشتراك فيها عبر شبكة الإنترنت بواسطة الجوال المحمول بسعر يبلغ ٤٥٥ ريال سعودي بشكل سنوي.
سعر باقة beIN sports في السعودية
تُعتبر قناة بي ان سبورت هي القناة الأولى لبث البطولات المحلية والدولية لكرة القدم والرياضة عامًة، كما أنها من إحدى أبرز الباقات الهامة والمطلوبة من المواطنين السعوديين، وهذه قائمة بأسعار الباقة للقناة كالآتي:
- يصل سعر الاشتراك الشهري للباقة بالريال إلى ٥٥ ريال سعودي.
- أما سعر الاشتراك بالدولار فهو ١٥ دولار أمريكي.
- بينما يبلغ سعر الاشتراك السنوي بالريال حوالي ٦٥٠ ريال سعودي.
- في حين أن الاشتراك السنوي بالدولار سعره يصل إلى ١٧٣دولار امريكي
- كما يبلغ سعر الاشتراك النصف سنوي للباقة بالريال حوالي ٣٨٠ ريال سعودي.
- أما بالنسبة لسعر اشتراك الباقة النصف سنوي بالدولار يكون ١٠١ دولار أمريكي.
ما هي أسعار باقة beIN Basic في السعودية
تتمتع باقة beIN Basic بأنها تحتوي على أكثر من ٣٩ قناة تعرض برامجها بأفضل جودة ممكنة، بالإضافة إلى أنها تشمل باقة من قنوات افلام ومسلسلات متنوعة، أما عن سعر الاشتراك في هذه الباقة فهي كالآتي:
- يبلغ سعر الاشتراك الشهري بالريال حوالي ٣٥ ريال سعودي.
- بينما يصل سعر الاشتراك الشهري بالدولار في الباقة إلى ١٠ دولار أمريكي.
- كما يبلغ سعر الاشتراك السنوي بالريال حوالي ٣٣٩ ريال سعودي.
- أما يصل سعر الاشتراك السنوي بالدولار إلى ١١٠ دولار أمريكي.
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