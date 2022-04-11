نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية اخراج الزكاة عبر تطبيق زكاتي 1443 ومقدار الزكاة للفرد الواحد بالسعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة يتساءل الكثيرين من المواطنين عن طريقة تسديد الزكاة من خلال تطبيق زكاة، ولا سيما مع اقتراب ميعاد عيد الفطر، ذلك البرنامج الذي سيتم تحميله من خلال جوجل بلاي للأشخاص مستخدمين الأندرويد والمستخدمين للآيفون الذي يعمل بنظام اب ستور، ويكون هذا من خلال تحميل التطبيق واستخدامه في حساب الزكاة والقيام بدفاعها، ولذلك فإننا سنقوم بمعرفة جميع الخطوات التي تلزم لهذا الأمر وكيف يتم تحميل التطبيق، وسنقدم لكم الإجابة عن سؤال كيفية اخراج الزكاة عبر تطبيق زكاتي 1443.

كيفية اخراج الزكاة عبر تطبيق زكاتي 1443

بإمكانك أن تخرج الزكاة من خلال تطبيق زكاتي وهذا يتم عبر اتباع بعض الخطوات السهلة التي تلزم لذلك، وإليكم هذه الخطوات وهي كالآتي:

أولاً عليك أن تحمل تطبيق زكاتي المتواجد في هواتف الاندرويد والايفون من خلال جوجل بلاي وآب ستور.

بعد التحميل للتطبيق يمكنك أن تسجل عليه.

تضغط فوق اختيار حساب الذكاء.

تختار نوع الأموال وتكون بإدخال القيمة.

تضغط فوق خانة الحفظ.

ترجع لقائمة حساب الزكاة.

تنزل للأسفل وتنقر على زر الدفع.

تتبع التعليمات إلى أن تسدد القيمة تماماً.

إخراج زكاة الفطر إلكترونياً

بإمكانك أن تدفع زكاة الفطر عبر تطبيق زكاتي الذي سهل جداً تحميله، كما أنه أصبح متاح لك الآن أن تدفع الزكاة إلكترونياً، وإليكم الخطوات وهيا كالآتي:

أولاً تدخل على الموقع الإلكتروني الخاص بدفع الزكاة zakaty.gov.sa.

تضغط فوق اختيار حساب الزكاة.

تقوم بتحديد الشيء الذي ترغب في إخراجه للزكاة من مال أو ذهب أو فضة.

تحدد القيمة والمبلغ.

تضغط بعد ذلك على كلمة متابعة وستظهر لك القيمة الخاصة بالزكاة المستحقة.

إخراج زكاة الفطر ووقتها

لقد تم تحديد الوقت الخاص بإخراج الزكاة لتكون من طلوع الشمس ليوم 30 رمضان إلى صلاة الفطر، وبإمكان المسلمين أن يسددوا الزكاة من طلوع فجر يوم العيد، ولقد استدلوا على هذا الأمر بأن مسمى زكاة الفطر أي لا يجوز الدفع بها خلال الصيام.

مقدار الزكاة للفرد

إن مقدار زكاة الفرد تكون حوالي 25 ريال، وهذا لتقلبات أسعار الأرز بالمملكة السعودية، فالزكاة تحسب حسب أسعار الأرز، فمقدار الزكاة للفرد الواحد 3 كيلو، وبإمكان المواطنين أن يؤدوا الزكاة ويخرجونها بالكيلو من قوت يومهم، للأشياء التي تستخدم عادة خلال اليوم من الشعير، التمر، وباستطاعته أن يخرج أكثر من ثلاثة كيلو لزكاة الفطر، فعليه بذلك حتى يتم سد احتياجات الأشخاص الفقراء والمساكين.