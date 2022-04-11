موسكو: سلّمنا الأمم المتحدة أدلة تؤكد تحضير كييف لفبركات تتهم روسيا

أعلنت موسكو أنها سلمت الأمم المتحدة بيانات حول فبركات تعمل كييف على إعدادها، وأن وسائل إعلام غربية قد أوفدت مراسليها مسبقًا إلى أوكرانيا "لتغطية هذه التلفيقات".

ونقلت شبكة "روسيا اليوم" الإخبارية عن دميتري بوليانسكي، النائب الأول لمندوب روسيا لدى الأمم المتحدة، قوله في اجتماع لمجلس الأمن الدولي: "في الأيام الأخيرة قدمنا ​​معلومات إلى الأمم المتحدة بشأن الاستفزازات المقبلة" التي تعدها كييف.

وأضاف أن إحدى هذه الاستفزازات هو الادعاء باكتشاف مقابر جماعية في قرية راكوفكا بالقرب من كييف، مشيرًا إلى أن مراسلي وسائل الإعلام الغربية وصلوا إلى مدينة كريمينايا لتصوير استفزاز أعدته القوات الأوكرانية يتمثل بقصف مزعوم للجيش الروسي "لسيارات إسعاف كانت تنقل مرضى".

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