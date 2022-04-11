الصين: فرض العقوبات وإرسال الأسلحة لن يجلب السلام إلى أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - وشدد مندوب الصين فى الأمم المتحدة، اليوم الإثنين، على أن وقف الحرب هو السبيل الوحيد الذى يتيح حل الأزمة الإنسانية فى أوكرانيا، مشيرًا إلى أن الحوار والمفاوضات هما السبيل الوحيد للسلام.

وحثت الصين كل أطراف الأزمة الأوكرانية الروسية على مواصلة الحوار للتغلب على الصعوبات والتوصل لوقف إطلاق النار.

وأكد المندوب الأممى إدانة بكين لمقتل العشرات من المدنيين والنساء والأطفال فى محطة قطارات كراماتورسك شرق أوكرانيا، مشددا على ضرورة معاقبة المتورطين فى هذه الجريمة.

وشنت روسيا فى 24 فبراير الماضى، عملية عسكرية خاصة لتحرير الدونباس فى أوكرانيا، كُيّلت على إثرها بحزم متتالية من العقوبات الأوروبية والغربية طالت النخبة الروسية وأكبر البنوك، وبالمقابل دعمت ذات الجهات أوكرانيا على الصعيد الأمنى والاقتصادى والإغاثى.