موسكو تتعهد بالرد على طرد فرنسا لدبلوماسيين روس

جدة - نرمين السيد - وقالت -وفق شبكة روسيا اليوم الإخبارية، اليوم الإثنين- "روسيا ستتخذ إجراءات الرد على طرد فرنسا ستة دبلوماسيين روس آخرين". وكانت وزارة الخارجية الفرنسية قد أعلنت فى وقت سابق من اليوم، أنه تم إعلان ستة دبلوماسيين روس "غير مرغوب فيهم" فى فرنسا، موجهة لهم تهما تتعلق بـ"تنفيذ أعمال مناقضة لمصالح الأمن القومى الفرنسى".

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