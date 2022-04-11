موسكو: إدراج الطيران الروسى بالقائمة السوداء لن يؤثر على سلامة الرحلات

جدة - نرمين السيد - وقالت الوكالة فى بيان إن "هذا القرار شاهد على استمرار سياسة الإجراءات الأوروبية غير الودية الأحادية التى تنتهك أحكام اتفاقية شيكاغو والاتفاقيات الثنائية، وتؤكد فقط رغبة أوروبا فى تعزيز الحصار الجوى على روسيا".

وأضافت الوكالة أن "هذه الإجراءات التقييدية التى اتخذت غيابيا لا تستند إلى أى أسباب تتعلق بالحالة الفنية لأسطول الناقلات الجوية الروسية، والحفاظ على صلاحية هذه الطائرات للطيران، وتنفيذ معاملات التأجير"، مشيرة إلى أن جميع الطائرات تمتثل لمعايير صلاحية الطيران، وتخضع لصيانة دورية ضمن الحدود الزمنية التى يحددها برنامج الصيانة.

وأعلنت وكالة النقل الجوى الروسية أن قرار المفوضية الأوروبية سيؤدى إلى اتخاذ تدابير من قبل سلطات الطيران الروسية تجاه شركات الطيران بالاتحاد الأوروبى.