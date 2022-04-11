جدة - نرمين السيد - أعلن وكيل الرئيس العام للتفويج وإدارة الحشود بالمملكة السعودية، المهندس أسامة بن منصور الحجيلى، أنه تم تفويج ما يقارب مليونى معتمر بالمسجد الحرام منذ بداية أول يوم من شهر رمضان المبارك حتى اليوم العاشر من رمضان، وفق ضوابط الإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا المستجد.





وأكد الحجيلى، حسبما نقلت وكالة الأنباء السعودية اليوم الإثنين، تكامل الخدمات المقدمة بالمسجد الحرام بما يتناسب مع حاجة المعتمرين والمصلين، وتوفير أرقى الخدمات، واستحداث المسارات لكبار السن وذوى الإعاقة. ودعا الحجيلى المعتمرين إلى ضرورة التقيد بالأوقات الصادرة لهم عبر التصريح من تطبيق "اعتمرنا" وتطبيق "توكلنا"، مضيفا أن وكالة التفويج وإدارة الحشود بالمملكة السعودية سخرت كامل طاقتها التشغيلية لخدمة المعتمرين خلال شهر رمضان المبارك، وتخصيص صحن المطاف للمعتمرين بالكامل.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر السعودية: تفويج مليونى معتمر بالمسجد الحرام منذ بداية شهر رمضان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.