ماكرون: مستعد للذهاب إلى أوكرانيا إن كان ذلك سيساعد فى التسوية

جدة - نرمين السيد - وحول ذات الموضوع، أعلن البيت الأبيض، فى وقت سابق اليوم الاثنين، أنه لا توجد أى خطة لقيام الرئيس بايدن بزيارة إلى أوكرانيا، حسبما أفادت قناة "إكسترا نيوز".

وأوضح البيت الأبيض، أن الرئيس بايدن أعرب خلال محادثاته مع رئيس وزراء الهند عن استعداده لمساعدة بلاده فى تنويع مصادر طاقتها.

وأوضح بايدن أنه ليس من مصلحة الهند تسريع أو زيادة واردات الطاقة الروسية.