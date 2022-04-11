بسبب الممرضات.. دعوى في مصر لوقف عرض "الكبير أوي 6"

تقدمت النقيبة العامة للتمريض المصري، كوثر محمود، مؤخرا، بدعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، لوقف عرض مسلسل "الكبير أوي 6".

وأكدت محمود في دعواها أن النقابة تدافع عن أعضاء الهيئة العامة للتمريض من أي جرم أو تشهير أو إساءة للصغير قبل الكبير، قائلة إن المسلسل تضمن إساءة واضحة للممرضة المصرية.

وتابعت كوثر محمود في حديثها لموقع "دوت الخليج" أنه"في انتظار الحكم خلال الأيام المقبلة، فمشهد ليلة الزفاف أوضح أن الزوجة عليها ارتداء زي الممرضة لإثارة غريزتها، وهو ما يعطي إيحاءً من شأنه أن يضر بسمعتها".

وأكدت النقيبة أن "الممرضات المصريات ماهرات، وقمن خلال السنوات الأخيرة بمساعدة الحالة الطبية المصرية، ووقفن أمام وباء كورونا دون تهاون، كما كن مساندات للمصابين وساهرات على رعايتهم".

ويقدم النجم المصري أحمد مكي في موسم الدراما الرمضاني مسلسل "الكبير أوي 6"، مع مجموعة من النجوم الذين قدموا المواسم الخمسة السابقة، غير أنه اختار النجمة رحمة أحمد لكي تكون زوجة ثانية له في سياق العمل الدرامي.

وطالبت مقدمة الدعوى القضائية مع صناع الأعمال الفنية بعدم إظهار المهن التي تتعامل مع المواطنين بصورة سلبية.

وقالت "الدراما وظيفتها إبراز أدوارنا المميزة ومساندتنا للناس، حيث إنها تقوم ببناء جسور الثقة بيننا وبين المواطنين، وليس كما ظهر في المسلسل من تقليل وإهانة للممرضات".

وتابعت محمود في حديثها لموقع "دوت الخليج"، "كنا ننتظر أعمالا درامية تحكي ملحمة الجيش الأبيض أثناء مواجهة وباء كورونا في كل مكان في مصر".