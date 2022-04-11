بعد طردها 6 دبلوماسيين روس.. موسكو تتوعد باريس

بعد طردها 6 دبلوماسيين روس.. موسكو تتوعد باريساعلنت فرنسا، اليوم الاثنين، ستة دبلوماسيين روس يعملون في باريس، شخصيات "غير مرغوب فيها".

ونقلت قناة (روسيا اليوم) عن بيان صادر عن وزارة الخارجية الفرنسية : "بعد تحقيق مطول، أبلغت المديرية العامة للأمن الداخلي (DGSI)، عن عملية سرية نفذتها أجهزة المخابرات الروسية في فرنسا، وأن 6 أشخاص روس عملوا تحت غطاء دبلوماسي ونفذوا أعمالا مناقضة لمصالح الأمن القومي، وقد أبلغوا أنهم أشخاص غير مرغوب فيه".

وأضاف البيان: "تم إبلاغ الوزير المستشار بالسفارة الروسية الذي تم استدعاؤه الى وزارة الخارجية الفرنسية مساء الاثنين، جرى إبلاغه بقرار طرد 6 دبلوماسيين روس".

من جانب اخر أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن بلادها ستردّ بالشكل المناسب على ممارسات باريس ضد الدبلوماسيين الروس في فرنسا.

وقالت زاخاروفا إن "روسيا ستتخذ إجراءات الرد على طرد فرنسا ستة دبلوماسيين روس آخرين".

وأعلنت وزارة الخارجية الفرنسية في وقت سابق من الاثنين، أنه تم إعلان ستة دبلوماسيين روس "غير مرغوب فيهم" في فرنسا، موجهة لهم تهما تتعلق بـ"تنفيذ أعمال مناقضة لمصالح الأمن القومي الفرنسي".