نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد صرف المكرمة الملكية 2022 بأمر خادم الحرمين “متى” والتأكد من الدفعة sbis.hrsd.gov.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتابع معكم آخر الأخبار المتعلقة بموعد صرف المكرمة الملكية 2022، حيث ما يزال البحث مستمرا عنها من قبل السادة والسيدات المستفيدين من أنظمة الضمان الاجتماعي، وهذا سواء المطور أو القديم، حيث يحتاجها المئات من المواطنين والمواطنين المستفيدين من الضمان، وهذا لسد احتياجاتهم المتزايدة المتعلقة بشهر رمضان المبارك، وسنتعرف معكم في هذا المقال عن آخر الأخبار المتعلقة بإيداع المكرمة الملكية، ومتى يصدر الخبر “خادم الحرمين الشريفين يوجه بصرف مكرمة لمستفيدي الضمان الاجتماعي”، فتابعوا معنا أعزائنا المتابعين لتتعرفوا على كافة التفاصيل المتعلقة بهذا الموضوع.

الضمان الاجتماعي المكرمة الملكية

وتعتبر المكرمة الملكية أحد أشهر أشكال الدعم التي يعرفها مستفيدي الضمان الاجتماعي، وهذا سواء القديم أو الجديد، حيث تعودنا معكم من كرم الدولة وخاصة خادم الحرمين الشريفين حفظه الله بشهر رمضان المبارك، حيث تم صرف المكرمة الملكية الأعوام الماضية للمستفيدين.

مبلغ المكرمة الملكية

وأما بالنسبة للمبالغ التي يتم صرفها للمستفيدين في المكرمة الملكية، فلم يتم الإعلان حتى الآن عن تغييرها، وقد تم صرفها العام الماضي للمستفيدين بناء على تلك المبالغ:

يتم صرف 1000 ريال للعائل الخاص بالأسرة.

أما بالنسبة للتابعين فيصرف 500 ريال لكل تابع.

أي أنه في حالة صرف المكرمة، وأنت تملك أسرة مكونة من أم وطفلين، فستحصل على 2500 ريال إضافية، وفي حالة اذا كنت مقدم على الضمان المطور فيجب أن يتم قبولك قبل الإعلان عن صرف المكرمة للمستفيدين، وقد تحدثنا معكم عن طريقة الاستعلام عن الضمان المطور 1443.

موعد صرف المكرمة الملكية 2022

وأما بالنسبة لموعد صرف المكرمة الملكية، فهي ليس لها موعد محدد للصرف، حيث يتم صرفها بناء على توجيهات السيد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله، وقد تم صرفها العام الماضي كالآتي:

تم صدور الأمر الملكي بيوم 8 رمضان 1442.

ثم تم الإيداع بيوم 12 رمضان 1442.

وأما بالنسبة لهذا العام فلا يوجد أي خبر مؤكد بخصوصها، ولكن في حالة صدور القرار الملكي والذي نتوقع أن يصدر قريبا، فسوف نخبركم بها فور الإعلان عنها هنا في موقع ثقفني وليس أي مكان آخر.

ويمكنك التأكد من الدفعة في حالة نزولها عبر الموقع الرسمي sbis.hrsd.gov.sa.