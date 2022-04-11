ظهور الاستعلام عن نتائج الثالث المتوسط الخارجي 2022 عبر موقع epedu.gov.iq وزارة التربية والتعليم العراقية pdf

ظهور الاستعلام عن نتائج الثالث المتوسط الخارجي 2022 يبحث عنها جميع الطلاب والطالبات في شتى محافظات العراق، بعد أن أعلنت وزارة التربية والتعليم عن اقتراب ظهور نتائج الاختبارات بعد الانتهاء بشكل رسمي من كافة أعمال التصحيح ورصد الدرجات خلال ساعات من الآن، وسوف يتم الإعلان عن النتيجة بشكل إلكتروني عبر الموقع الرسمي الخاص بوزارة التربية والتعليم وأيضاً المواقع التي اعتمدتها وزارة التربية والتعليم، ونحن اليوم سوف نعرض عليكم كل التفاصيل التي تتعلق بنتيجة الصف الثالث المتوسط عبر موقع الوزارة.

ظهور الاستعلام عن نتائج الثالث المتوسط الخارجي 2022

بعد أن قامت وزارة التربية والتعليم العراقية بالإعلان عن توفير رابط إلكتروني مفعل خاص بالاستعلام عن نتائج الصف الثالث المتوسط عبر موقع الوزارة، ومن وقتها قام الطلاب والطالبات في شتى المحافظات بالبحث عن الرابط الخاص بالحصول على نتيجة الثالث المتوسط الخارجي 2022، وهذا حتى تسهل من الوزارة لكافة الطلاب والطالبات الحصول على نتيجة الاختبار برقم الجلوس عن طريق شبكة الانترنت دون أن نحتاج للخروج من المنزل حتى لا نكون عرضة للإصابة بفيرس كورونا المستجد ومتحور الجديد أوميكرون، وقد تم الانتهاء بالفعل من رصد الدرجات في العديد من المحافظات التي قد انتهت في القادسية والرصافة وديالي وصلاح الدين والنجف وديالي وسوف يتم القيام برفع النتيجة في شتى المحافظات بعد أن يتم الانتهاء من أعمال التصحيح ورصد الدرجات بشكل مباشر.

خطوات الاستعلام عن نتائج الصف الثالث المتوسط الخارجي

يتم اتباع خطوات بسيطة للغاية بإمكانك اتباعها من أجل الحصول على نتائج الصف الثالث المتوسط الخارجي بالنهاية وتتمثل الخطوات في الآتي:ـ