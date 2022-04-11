نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ظهور الاستعلام عن نتائج الثالث المتوسط الخارجي 2022 عبر موقع epedu.gov.iq وزارة التربية والتعليم العراقية pdf في المقال التالي
ظهور الاستعلام عن نتائج الثالث المتوسط الخارجي 2022 يبحث عنها جميع الطلاب والطالبات في شتى محافظات العراق، بعد أن أعلنت وزارة التربية والتعليم عن اقتراب ظهور نتائج الاختبارات بعد الانتهاء بشكل رسمي من كافة أعمال التصحيح ورصد الدرجات خلال ساعات من الآن، وسوف يتم الإعلان عن النتيجة بشكل إلكتروني عبر الموقع الرسمي الخاص بوزارة التربية والتعليم وأيضاً المواقع التي اعتمدتها وزارة التربية والتعليم، ونحن اليوم سوف نعرض عليكم كل التفاصيل التي تتعلق بنتيجة الصف الثالث المتوسط عبر موقع الوزارة.
ظهور الاستعلام عن نتائج الثالث المتوسط الخارجي 2022
بعد أن قامت وزارة التربية والتعليم العراقية بالإعلان عن توفير رابط إلكتروني مفعل خاص بالاستعلام عن نتائج الصف الثالث المتوسط عبر موقع الوزارة، ومن وقتها قام الطلاب والطالبات في شتى المحافظات بالبحث عن الرابط الخاص بالحصول على نتيجة الثالث المتوسط الخارجي 2022، وهذا حتى تسهل من الوزارة لكافة الطلاب والطالبات الحصول على نتيجة الاختبار برقم الجلوس عن طريق شبكة الانترنت دون أن نحتاج للخروج من المنزل حتى لا نكون عرضة للإصابة بفيرس كورونا المستجد ومتحور الجديد أوميكرون، وقد تم الانتهاء بالفعل من رصد الدرجات في العديد من المحافظات التي قد انتهت في القادسية والرصافة وديالي وصلاح الدين والنجف وديالي وسوف يتم القيام برفع النتيجة في شتى المحافظات بعد أن يتم الانتهاء من أعمال التصحيح ورصد الدرجات بشكل مباشر.
خطوات الاستعلام عن نتائج الصف الثالث المتوسط الخارجي
يتم اتباع خطوات بسيطة للغاية بإمكانك اتباعها من أجل الحصول على نتائج الصف الثالث المتوسط الخارجي بالنهاية وتتمثل الخطوات في الآتي:ـ
- يتم في البداية تسجيل الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم العراقية.
- من ثم يتم النقر على قسم نتائج الامتحانات.
- عليك الآن باختيار خانة نتيجة الصف الثالث المتوسط الخارجي 2022.
- اختيار المحافظة التابع له الطالب.
- يتم النقر على أيقونة ملف النتيجة والنقر على أيقونة تنزيل.
- بعد القيام بتحميل الملف يتم القيام بفتحه.
- نبحث بداخل ملف البي دي إف بالرقم الامتحاني الخاص بالطالب وسوف يظهر أمامك على الفور الدرجات الخاصة به.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ظهور الاستعلام عن نتائج الثالث المتوسط الخارجي 2022 عبر موقع epedu.gov.iq وزارة التربية والتعليم العراقية pdf على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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