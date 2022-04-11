طلب زكاة مال الأمير عبد العزيز بن فهد في شهر رمضان والتي يتطلع للتواصل معه شخصيا أو عبر المؤسسة الخيرية الخاصة به المئات من السعوديين من أصحاب الحاجات، ولان شهر رمضان الكريم شهر العطايا الغير محدودة لذلك يقوم أصحاب الدين أو الحاجة المالية وكذلك الراغبين في الإغاثة العاجلة في ترميم المنزل أو طلب منزل خاص لأسرة فقيرة، ويتم تقديم الدعم اللازم بعد اتباع عدد من الخطوات الرسمية بالتواصل مع المؤسسة أو من خلال الاتصال على الأرقام المتاحة للأمير.

“الموافقة” طلب زكاة مال الأمير عبد العزيز بن فهد لسداد دين kfahadalsaud أرقام واتساب صحيحة

يكون الموافقة على طلب صاحب الحاجة والذي قام بتقديم معروض طلب رسمي على الموقع الإلكتروني لمؤسسة الأمير من اسمى ما يتطلع إليه المواطنين، وقد اشتهر الأمير بالأيادي البيضاء والعطاء الغير محدود لعدد من المؤسسات الخيرية والمشاركة في عمل الخير والتبرع لمنصة إحسان الخيرية، كما يتسلم من خلال المؤسسة الإنسانية له الآلاف من الطلبات ويتم الرد عليها بالترتيب حسب شدة الحاجة.

توزيع أموال الزكاة في شهر رمضان 1443

يقوم أغلب رجال الأعمال وأبناء الاسرة الحاكمة بتخصيص شهر رمضان الكريم لتوزيع أموال الزكاة السنوية المستحقة على أموالهم، كما يتم توزيع الصدقات وزكاة الفطر لهم أيضا في نفس الشهر الكريم، وتقوم العديد من المؤسسات الخيرية والمنصات الحكومية، مثل منصة إحسان، بتسلم أموال التبرعات وتقوم بإعادة توجيهها للفقراء، بينما يقوم عدد من رجال الأعمال بتوزيع أموال الزكاة من خلال مؤسسات خيرية خاصة لهم، ويتم قبول الطلبات وفق عدد من الشروط والتي يتم من خلاله التثبت من شخصية المتقدم والتأكد من احتياجه إلى المساعدة والدعم.

شروط الحصول على مساعدة الأمير

الجنسية السعودية للمتقدمين.

أن يتم الاتصال عبر الأرقام المتاحة للمؤسسة.

إرسال معروض طلب على البريد الإلكتروني للمؤسسة للفرع التي يتبع له المواطن.

يجب أن يكون المرسل من غير القادرين ويتم تقديم ما يثبت ذلك.

لا يجب الاستفادة من معونة المؤسسة، سداد دين أو توفير شقة سكنية، لأكثر من مرة.

يتم توفير كافة البيانات لخاصة بالمتقدم لتيسير التواصل بعه بعد أن يتم مراجعة الطلب والتثبت منه.

يتم عدم الاهتمام بالطلب الغير مشمول بالوثائق.

صيغة معروض طلب مساعدة

بسم الله الرحمن الرحيم (البسملة).

سيدي صاحب السمو الملكي الأمير/ عبدالعزيز بن فهد – حفظكم الله تعالى (الثناء على الأمير)

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تحية طيبة وبعد.

يقوم بشرح الموضوع باختصار.

يتم تقديم مساعدة مالية من الأمير عبدالعزيز بن فهد

يجب أرفاق الوثائق الخاصة بالدخل والخاصة بالاحتياج.

يقوم صاحب الطلب بتسجيل الاسم ورقم الهاتف النقال لتسهيل التواصل.